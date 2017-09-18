Двоє невідомих напали на антикорупціонера у Харкові

Двоє невідомих чоловіків вранці 18 вересня напали на члена правління громадської організації «Харківський антикорупційний центр» Євгена Лісічкіна.

Напад стався у дворі будинку, де живе чоловік, розповів Радіо Свобода голова правління антикорупційного центру Дмитро Булах.

«Євген вийшов на роботу. У дворі біля його будинку й напали двоє людей. Один напав спереду, інший – ззаду. При побитті кричали, щоб він більше нікуди не рипався, бо вб’ють», – сказав Булах.

За його словами, у Лісічкіна – травма щелепи з лівого боку. Наразі постраждалий у лікарні проходить обстеження.

«Спочатку на мене напали, тепер – на Євгена. Безумовно, це пов’язано з нашою діяльністю. Інших оцінок не маю. Таких збігів просто не буває. Нас намагаються залякати, щоб ми не проводили діяльність», – додав Булах.

За повідомленням поліції Харкова, на 26-річного Лісічкіна невідомі напали приблизно о 9:50 на вулиці Коцарській.

За попередніми даними, медики оцінюють стан його здоров’я як задовільний. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, причини і обставини з’ясовують, додали в поліції.

Інформацію про напад внесли до журналу обліку правопорушень Холодногірського відділу поліції, повідомив відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Наприкінці серпня невідомі напали на колегу Лісічкіна по громадській організації, депутата обласної ради, Дмитра Булаха. Тоді у чоловіка діагностували черепно-мозкову травму і травми органів грудної клітки. В «Антикорупційному центрі» напад на Дмитра Булаха сприйняли як відповідь на результат його професійної діяльності.