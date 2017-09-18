Уряд планує з 2018 року збільшити мінімальну зарплату на 523 гривні – проект держбюджету

Кабінет міністрів планує з 1 січня 2018 року збільшення мінімальної заробітної плати в Україні на 523 гривень – до 3 723 гривні. Про це йдеться в проекті державного бюджету України на 2018 рік, оприлюдненому сьогодні на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, також прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2018 року становитиме 1 700, з 1 липня – 1 777, а з 1 грудня – 1 853 гривні.

З 2017 року в Україні вдвічі зросла мінімальна зарплата до 3200 гривень. Станом на 1 січня 2017 року прожитковий мінімум становить 1600 гривень.