Двох виправданих судом фігурантів «справи 2 травня» затримують за підозрою в сепаратизмі

Громадянина Росії Євгена Мефьодова і українця Сергія Долженкова, яких сьогодні суд в Чорноморську виправдав у «справі 2 травня», затримують за новим обвинуваченням.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода з посиланням на матір Долженкова, наразі їх звинувачують за статтею «порушення територіальної цілісності України».

За даними Долженкової, підозрюють їх в причетності до сепаратизму в Миколаєві в 2014 році.

Водночас в одеському управлінні СБУ наразі не підтверджують і не спростовують цю інформацію.

Раніше сьогодні суд в Чорноморську визнав невинуватими 19 обвинувачених у справі про події 2 травня 2014 року (у частині подій на Грецькій площі) за статтею про «масові заворушення». Суд оголосив вирок 19 проросійським активістам, п’ятеро з яких перебували у СІЗО, це – Сергій Долженков, Сергій Корчинський, Владислав Романюк та громадяни Росії Євген Мефьодов і Максим Сакаулов.

Цей епізод стосується сутичок українських і проросійських активістів зі стріляниною, що сталися на Грецькій площі Одеси 2 травня 2014 року і призвели до загибелі шістьох людей.

Чорноморський суд розглядав «справу 2 травня» з червня 2017 року. Починаючи з осені 2014 року, справу слухали в трьох одеських районних судах. Проте через різні причини, зокрема, відводи, відпустки, лікарняні і процедурні особливості, в Одесі не залишилося суддів, які б могли розглядати «справу 2 травня».

Загалом 2 травня 2014 року під час сутичок у центрі Одеси загинуло 48 людей, також близько 200 – були поранені.