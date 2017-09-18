У Києві обстежать опори мостів через Дніпро – КМДА

У Києві обстежать руслові опори восьми мостових переходів через річку Дніпро, йдеться у розпорядженні Київської міської держадміністрації, оприлюдненому на сайті міської влади.

«Щоб уникнути аварійних ситуацій, пов’язаних із експлуатацією мостових переходів, що діють, буде здійснено обстеження руслових опор, а за результатами обстеження – проведене укріплення мостів», – заявив заступник голови КМДА Олександр Спасибко.

За його словами, йдеться про Московський і міст Метро через Дніпро і Русанівську протоки, міст імені Патона, Південний мостовий перехід, міст на вході в Гавань, парковий пішохідний міст через Дніпро на Труханів острів і автодорожню частину мосту залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро.

Виконання робіт буде здійснюватися коштом столичного бюджету в межах показників, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку Києва, додав чиновник.