НАЗК зацікавилося спільним польотом Кличка зі столичними забудовниками, який показали «Схеми»

Національне агентство України з питань запобігання корупції ініціювало перевірку даних, опублікованих у розслідуванні програми «Схеми» про спільний політ міського голови Києва Віталія Кличка і столичних забудовників приватним літаком із Неаполя. У листі агентства, що надійшов на адресу редакції, йдеться про те, що НАЗК розпочало збір фактичних даних, на основі яких буде встановлено наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

«Наведені факти можуть містити ознаки адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, встановлених статтями 172-5 (порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви) – ред.) та 172-7 (порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів – ред.) Кодексу України про адміністративні правопорушення», – йдеться у листі НАЗК із проханням надати матеріали проведеного журналістського розслідування.

Раніше програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») зафіксувала, що мер Києва Віталій Кличко ввечері 17 серпня прилетів із Неаполя до Києва на приватному літаку разом із відомими столичними забудовниками.

Журналісти зафіксували, як після посадки літака Cessna Citation XLS з віп-терміналу аеропорту «Бориспіль» вийшли мер Києва Віталій Кличко та народний депутат і керівник державної корпорації «Укрбуд» Максим Микитась із дружиною.

На борту літака була і Марія Казанцева. Вона фігурує в ЗМІ як член спостережної ради будівельної компанії City Capital Group.

Також журналістам вдалося отримати інформацію з бази даних про перетин кордону України щодо усіх пасажирів цього чартеру з Неаполя. У списку пасажирів літака виявився Вадим Столар – екс-депутат Верховної Ради від Партії регіонів, колишній керівник патронатної служби Київської міськадміністрації та бізнес-партнер забудовника Вагіфа Алієва у деяких проектах.

Вадима Столара часто називають «сірим кардиналом» Києва. Зокрема, експерт із містобудування Віктор Глеба зазначив журналістам, що у 2015 році він проходив своєрідну співбесіду в офісі Столара, коли хотів влаштуватися в один із департаментів Київської міськадміністрації.

У коментарі програмі «Схеми» мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за оренду чартера платив Микитась. За словами Кличка, він випадково зустрів на вулиці в Неаполі Максима Микитася і погодився придбати квиток на чартер, бо мав переліт зі «стиковкою», а Микитась летів прямим рейсом.

Натомість народний депутат Максим Микитась повідомив, що також не платив за весь чартер, а лише придбав квиток: «Я лише платив за ті місця, які були оплачені. Я сидів, я ж не стоячи там летів. Я сидів у своєму кріслі. От за нього я і заплатив», – заявив Микитась.

Як він опинився у одному літаку з Кличком і Столаром, народний депутат Микитась повідомити відмовився, пояснивши, що це «особисте питання».

У рахунку за переліт, який Віталій Кличко надіслав журналістам, зазначено, що мер Києва мав оплатити 1500 євро без ПДВ на рахунок компанії Tango limeted, зареєстрованої на Сейшельских островах.

Журналісти звернулися до компанії AirPink, яка надає в оренду літак, яким скористалися Кличко, Микитась, Столар і Казанцева, із запитанням, чи існує можливість придбання окремого квитка на чартер. Компанія заперечила таку можливість.

Також у AirPink повідомили, що переліт літака Неаполь – Київ коштує 13 300 євро.