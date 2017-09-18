Прокуратура планує оскаржити виправдувальний вирок у «справі 2 травня»

Прокуратура заявляє про намір оскаржити виправдувальний вирок 19 обвинуваченим у масових заворушеннях 2 травня 2014 року в Одесі.

Як повідомляє прес-служба Одеської прокуратури, сторона обвинувачення категорично не погоджується із рішенням суду і вже готує апеляційну скаргу.

За даними прокуратури, докази, що були отримані слідчими і надані суду, не були взяті до уваги.

Сторона обвинувачення просила суд призначити обвинуваченим покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років залежно від ступеню тяжкості кримінального правопорушення.

Сьогодні суд в Чорноморську Одеської області визнав невинуватими 19 обвинувачених у справі про події 2 травня 2014 року (у частині подій на Грецькій площі) за статтею про «масові заворушення». Суд аргументував це рішення, зокрема, процесуальними порушеннями, допущеними під час досудового розслідування.

Фігурантами справи були 19 проросійських активістів, п’ятеро з яких перебували у СІЗО, це – Сергій Долженков, Сергій Корчинський, Владислав Романюк та громадяни Росії Євген Мефьодов і Максим Сакаулов.

Цей епізод стосується сутичок українських і проросійських активістів зі стріляниною, що сталися на Грецькій площі Одеси 2 травня 2014 року і призвели до загибелі шістьох людей.

Чорноморський суд розглядав «справу 2 травня» з червня 2017 року. Починаючи з осені 2014 року, справу слухали в трьох одеських районних судах. Проте через різні причини, зокрема, відводи, відпустки, лікарняні і процедурні особливості, в Одесі не залишилося суддів, які б могли розглядати «справу 2 травня».

Загалом 2 травня 2014 року під час сутичок у центрі Одеси загинуло 48 людей, також близько 200 були поранені.