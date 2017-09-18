Штаб: на Донбасі сьогодні поранені двоє українських військових

У штабі АТО заявляють, що ситуація у зоні бойових дій на Донбасі залишається напруженою, сьогодні поранені двоє українських військових.

Як повідомляє прес-центр штабу, підтримувані Росією бойовики з гранатометів двічі обстрілювали українські опорні пункти біля Водяного, а з кулеметів великого калібру – біля Новомихайлівки.

«З цієї ж зброї на Донецькому напрямку противник відкривав вогонь у районі Авдіївської промзони. А близько 12-ї години під час обстрілу нашого опорного пункту з гранатомета, кулемета великого калібру і стрілецької зброї біля Верхньоторецького зазнали кульових поранень двоє українських захисників», – мовиться у повідомленні.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» не повідомляють про оперативну ситуацію за день на території, яку вони контролюють.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.