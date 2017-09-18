ВО «Батьківщина» відкликала трьох депутатів Криворізької міськради

ВО «Батьківщина» відкликала трьох депутатів Криворізької міської ради, яких раніше вирішила відкликати Криворізька ТВК. Інформацію про це у понеділок підтвердили у ВО «Батьківщина», заявивши, що воно було ухвалене на партійному з’їзді 16 вересня.

За інформацією партії, рішенням з’їзду відкликали депутатів Криворізької міської ради Ольгу Бабенко, Геннадія Черствого та Михайла Карого.

У Криворізькій міській виборчій комісії у понеділок Радіо Свобода повідомили, що судовий процес щодо оскарження цими депутатами рішення ТВК все ще триває.

Як повідомили у тервиборчкомі, 11 липня суд у Кривому Розі скасував постанови ТВК щодо відкликання 5 депутатів міської ради, обраних від ВО «Батьківщина» та Радикальної партії Олега Ляшка, – Ольги Бабенко, Геннадія Черствого, Дмитра Антонова, Олександра Костирі та Михайла Бабалича. Криворізька ТВК оскаржувала це рішення в апеляційному суді.

Позов депутата від «Батьківщини» Михайла Карого з вимогою визнання недійсною постанови ТВК про його відкликання розглядався у Дзержинському районному суді Кривого Рогу.

Водночас у ТВК поінформували, що після партійного з’їзду має бути ще одна постанова ТВК і тоді депутати вважатимуться відкликаними.

«Ще потрібна постанова комісії, але це формальність», – сказали Радіо Свобода в ТВК.

У квітні Кривому Розі розпочався збір підписів жителів за відкликання одразу 11 депутатів міської ради від ВО «Батьківщина» та Радикальної партії Олега Ляшка. За словами ініціаторів, ці депутати ще на початку каденції були виключені зі своїх партій та фракцій «як такі, що не відстоюють їхні принципи та ідеали», а упродовж року після виборів голосували «синхронно з «Опозиційним блоком». Пізніше ініціатори повідомили, що зібрали загалом 45 тисяч підписів і передали їх до ТВК.

3 травня стало відомо, що, попри опломбовані двері, з приміщення ТВК, розташованого в будівлі міськради, зникли аркуші з підписами виборців.

31 травня Криворізька територіальна виборча комісія ухвалила рішення щодо звернення до центральних органів партій ВО «Батьківщина» та Радикальної партії Олега Ляшка про відкликання 11 депутатів міської ради, які обиралися до міськради від цих партій. Усі 11 депутатів звернулись до суду з позовами.