Суд у Росії відхилив позов родини Валленберґа про розсекречення даних про дипломата

Суд у столиці Росії Москви відхилив позов родини шведського дипломата часів Другої світової війни Рауля Валленберґа, яка вимагала від Федеральної служби безпеки Росії розсекретити інформацію про їхнього родича, що загинув, як вважають, у радянській в’язниці, і надати доступ до архівних даних.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, представник ФСБ заявив у на слуханні в Міщанському районному суді, що частину матеріалів уже оприлюднили раніше, а інші дані пов’язані з неуточненими «третіми особами» і не можуть бути надані без їхньої згоди. Спецслужбіст порадив родичам загиблого дочекатися завершення 75-річного терміну давності.

Раніше цього року родичі дипломата подали до ФСБ запит про доступ до оригіналів документів в’язниць, де, як вважають, утримували за ґратами Валленберґа, але їм відмовили, після чого вони звернулися до суду.

Рауль Валленберґ, який наприкінці Другої світової війни працював шведським дипломатом у пронацистській тоді Угорщині, 1944 року видав у представництві Швеції в Будапешті так звані «захисні паспорти» приблизно 20 тисячам угорських євреїв, які завдяки цьому змогли врятуватися від смерті. Після вступу до Будапешта радянської Червоної армії на початку 1945 року його арештували радянські спецслужби і переправили до Москви, де його сліди зникли. Вважають, що в одній із радянських в’язниць він і загинув наступними роками – Москва свого часу визнала його смерть, заявивши, що 35-річний чоловік помер унаслідок «інфаркту». У Швеції його офіційно визнали померлим 2016 року.