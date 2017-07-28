Судовий позов родичів Валленберга проти ФСБ Росії

Родичі шведського дипломата Рауля Валленберга, який під час Другої світової війни врятував від знищення десятки тисяч євреїв, направили позов до Міщанського районного суду Москви з вимогою до ФСБ Росії надати доступ до оригіналів документів, які зберігаються в архівах відомства. Валленберг зник у радянській в'язниці в 1947 році за таємничих обставин. Незважаючи на те, що в Росії не існує прецедентного права, цей позов може мати не тільки юридичне, але й історичне, і політичне значення.

У березні цього року родичі Рауля Валленберга подали запит до ФСБ Росії про надання архівної інформації, пов’язаної зі смертю Рауля Валленберга. ФСБ відповіла відмовою. І тоді, відповідно до закону, через три місяці вони звернулися до суду. Інтереси сім'ї Валленберга в суді представлятиме адвокат Іван Павлов – керівник об'єднання «Команда 29».

Павлов відомий як адвокат, який працює над складними справами про екстремізм. Зокрема, він захищав директора Української бібліотеки в Москві і був одним з тих, хто представляв у Верховному суді Росії позивачів, які вимагали визнати незаконним указ президента Росії про засекречування військових втрат у мирний час.

Історична справедливість

В інтерв'ю Радіо Свобода Іван Павлов сказав, що родичі Рауля Валленберга наполягають на наданні їм певних сторінок журналу про переміщення ув'язнених у внутрішній в'язниці на Луб'янці і в слідчому ізоляторі «Лефортово», де вказане прізвище Валленберга. Суть позову родичів шведського дипломата полягає також у тому, щоб ФСБ Росії нарешті відкрила архіви, що стосуються не тільки цієї справи.

Нас підтримує практично вся історична спільнота в Росії. Перш за все – це «Меморіал», який разом з нами наполягає на відкритості цієї інформації

«У Росії складно говорити, яке значення матиме той чи інший прецедент для інших справ, оскільки у нас непрецедентне право. Але ми розраховуємо на те, що кожне звернення у подібних справах повинне мати певний прецедентний характер, має рухати нашу країну вперед, у бік відкритості архівної інформації. Нас підтримує практично вся історична спільнота в Росії. Перш за все це «Меморіал», який разом з нами наполягає на відкритості цієї інформації», – каже Павлов.

Обурлива відмова

Історик, член правління товариства «Меморіал» Микита Петров вважає, що відмова з боку ФСБ протизаконна й обурлива.

ФСБ намагається приховати документи, які в тій чи іншій мірі вказують на справжню причину смерті Валленберга 17 липня 1947 року. Бо цілком очевидно, що він був убитий

«Не відкривати документи, які навіть деколи не мають грифу секретності, тільки з небажання їх надати – це, звичайно ж, обурливо. Зрозуміло, що ФСБ намагається приховати документи, які в тій чи іншій мірі вказують на справжню причину смерті Валленберга 17 липня 1947 року. Бо цілком очевидно, що він був убитий. І є низка до того ясних і натяків, і фактів, які ведуть до цього висновку. Але ось саме цього російська сторона визнавати не бажає», – зазначив Петров.

Обставини смерті Рауля Валленберга багато років залишаються до кінця не встановленими. За офіційною версією, Рауль Валленберг помер 17 липня 1947 від інфаркту міокарда. Шведські дослідники після тривалої переписки з архівом ФСБ Росії встановили, що смерть Валленберга була, ймовірно, насильницькою.

Існує версія, що наказ ліквідувати шведського дипломата виходив від Сталіна й міністра закордонних справ В'ячеслава Молотова.

Раніше міжнародній дослідницькій групі RWI-70, яка займається пошуками документів про Валленберга, було надано низку документів, у тому числі журнали допитів Валленберга під час його перебування на Луб'янці, але в частково відредагованому вигляді. Тепер і родичі Рауля Валленберга, і дослідники мають намір домагатися надання їм оригіналів.