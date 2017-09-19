Понад 3 тисячі військових США «на шляху» до Афганістану – міністр оборони США

Понад 3 тисяч додаткових військ, які США розгортають в Афганістані, перебувають «на шляху» до країни, сказав 18 вересня міністр оборони США Джеймс Маттіс.

Він заявив, що не хоче давати точні цифри, але сказав, що Пентагон відправляє до Афганістану «більш ніж 3000» військовослужбовців, які будуть підтримувати приблизно 11 тисяч американських сил, що вже є там.

«Більшість з них зараз на шляху або під призначенням, і я б волів не надавати більше інформації, щоб не допомагати ворогові», – сказав він.

Президент США Дональд Трамп минулого місяця оголосив про нову стратегію для Афганістану, яка, за його словами, спрямована проти талібів, які продовжують збройні атаки, контролюють великі території і вбивають тисячі афганських сил і цивільних в країні, поглинутій 16-річною війною.

Сполучені Штати також наполягають, щоб партнери НАТО збільшили присутність своїх військ в Афганістані.