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19 Вересень 2017, Київ 16:43
Новини | Події

ОБСЄ планує збільшити кількість спостерігачів в Україні до 800 осіб до березня 2018 року

Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі, жовтень 2016 року

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Гуґ заявляє, що місія має намір збільшити кількість спостерігачів до березня 2018 року до 800 осіб.

«Що стосується діяльності СММ, ми продовжуватимемо збільшувати кількість спостерігачів. Наша мета – до кінця строку дії нашого мандату, який завершується у березні наступного року, щоби загальна кількість спостерігачів, які працюватимуть на місцях в Україні, становила 800 осіб», – сказав він під час круглого столу у Києві.

За останніми даними, нині в Україні працюють 616 спостерігачів, з них – майже 550 на Донбасі.

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