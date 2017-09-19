У суді у «справі Умерова» допитали фахівця з кримськотатарської мови

Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд Криму у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова допитав фахівця з кримськотатарської мови Сеітісляма Кішвеєва, на чому наполягала сторона захисту.

У своєму виступі Кішвеєв вказав на численні помилки й неточності, допущені в офіційному перекладі виступу Ільмі Умерова з кримськотатарського на російську мову.

Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії, Кішвеєв раніше зробив порівняльний аналіз виступу Умерова кримськотатарською мовою з перекладом Саледінова, а також надав власний переклад. У своєму виступі Кішвеєв зазначив, що знайшов понад 17 помилок у перекладі виступу Умерова. На прохання Умерова перекладач оголосив усі помилки, які він виявив у перекладі.

«Я повністю перевів його виступ і не знайшов жодного заклику до порушення територіальної цілісності Росії й закликів до екстремістських дій. Я вважаю, він зроблений некваліфіковано», – сказав у суді перекладач, додавши, що навіть незначна зміна в перекладі може змінити суть сказаного.

Кішвеєв також сказав, що, на його думку, експертизу промови Умерова потрібно було робити не на основі перекладу, а з оригіналу виступу кримськотатарською.

Очікується, що 19 вересня сторони можуть перейти до дебатів.

2016 року слідчі ФСБ Росії порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, утримання у психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи відомого учасника національно-визвольного руху кримських татар, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова викликало сильний громадський і міжнародний резонанс.

7 червня 2017 року підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд в анексованому Криму почав розглядати по суті справу Ільмі Умерова. Повідомлялося, що засідання планують проводити щосереди.

Ільмі Умеров вважає порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою.