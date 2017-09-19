МОН: 123 наукових проекти молодих учених отримають державне фінансування

У Міністерстві освіти і науки заявляють, що 123 наукових проекти молодих учених отримають державне фінансування. Це рішення було схвалене конкурсною комісією МОН.

Як повідомляє прес-служба МОН, серед переможців є проекти, присвячені військовій тематиці, дослідженню космосу, освоєнню альтернативних джерел енергії, розробці нових технологій, захисту інформації.

«Зараз ми вже вдруге проводимо конкурс проектів наукових робіт молодих учених, які працюють чи навчаються у вишах або наукових установах МОН. Порівняно з минулим роком… з’явилася можливість фінансування більш тривалих – 3-річних проектів», – сказала міністр Лілія Гриневич.

Вона зазначила, що для фінансування проектів-переможців у держбюджет уже закладено 13,4 мільйона гривень, ця сума не є значною, однак конкурс – це скоріше мотивація.

Загалом на конкурс було подано 362 проекти з понад 100 вишів та наукових установ МОН. У конкурсі могли взяти участь науковці, що працюють або навчаються у вишах і наукових установах, підпорядкованих МОН, вік учасників – до 35 років.

Минулого року на конкурсі було відібрано 79 проектів молодих вчених. За даними МОН, на їхнє фінансування у 2016 році виділили 12 мільйонів гривень, а цього року виділили ще майже 30 мільйонів гривень.