Миротворці, полонені, Крим – про що говоритиме Порошенко на Генасамблеї ООН – ранковий ефір Радіо Свобода

Президент Порошенко на сесії Генасамблеї ООН має намір запросити миротворців на Донбас. Скільки витрачають на створення позитивного іміджу України за кордоном? Хто зазнає дискримінації в Україні, за версією Ради Європи?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Дмитро Баркар і гості студії: експерт-міжнародник Інституту суспільно-економічних досліджень Юлія Курнишова, міжнародний оглядач і блогер зі США Ігор Айзенберг; політичний експерт Богдана Бабич, журналіст і письменник Юрій Макаров; керівник адвокаційного центу Української Гельсінської спілки з прав людини Борис Захаров, голова Об’єднання ромів Ужгорода Мирослав Горват, правозахисник, координатор проекту «Без кордонів» Максим Буткевич.