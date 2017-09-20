Адвокат Трампа заперечив свої і президентові зв’язки з Росією

Особистий адвокат президента США Майкл Коен 19 вересня заявив, що не побачив жодного «натяку» на те, що Дональд Трамп вступив у змову з Росією під час минулорічних президентських виборів.
Майкл Коен виступив із відповідною заявою перед закритим засіданням комітету Сенату з розвідки, на якому він мав бути присутнім щодо питання втручання Росії у вибори в США. Пізніше стало відомо, що закрите засідання скасували.
Коен заявив, що досьє британського розвідника, в якому стверджувалося, що він і Трамп вступили в змову з Росією під час виборів, були «пронизані брехнею і навмисно непристойними звинуваченнями».
«Я ніколи не залучався, не проплачувався і не розмовляв із будь-ким із Російської Федерації або кимось іншим з метою зламати або втрутитися у вибори», – сказав Коен.
«З огляду на мою близькість до президента Сполучених Штатів як кандидата, дозвольте мені також сказати, що я ніколи не бачив нічого такого, ані найменшого натяку на те, що демонструвало б його (Трампа – ред.) участь у втручанні Росії в наші вибори або будь-якій формі російської змови», – сказав юрист.
Колишній британський розвідник Крістофер Стіл стверджував, що Коен виступав як сполучна ланка з російським урядом і таємно зустрічався з офіційними особами Кремля в Празі в серпні 2016 року.
Водночас Коен заявив: «Я ніколи в житті не був у Празі або будь-де у Чехії».
На його думку, подібні заяви мають на меті «дискредитувати законно обраного президента» і зганьбити його прихильників.
Він також заявив про відсутність зв’язку між спробою Трампа збудувати в Москві хмарочос і виборами у США.
Контакти людей, які працювали у виборчому штабі Дональда Трампа, з особами, близькими до Кремля, є об’єктом розслідування, яке триває у США.
Згідно з висновком американських спецслужб, Кремль втручався в американську президентську кампанію з метою сприяти обранню Дональда Трампа. Деякі критики Трампа підозрюють, що його виборчий штаб міг бути в змові з Кремлем, у Росії та в команді Трампа таку змову заперечують.
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