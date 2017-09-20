Перед засіданням ТКГ у Мінську засідають робочі групи – МЗС Білорусі

У Мінську в середу вранці розпочалася зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, повідомляє Міністерство закордонних справ Білорусі на сторінці у Twitter.

Зустріч робочих підгруп відбувається перед початком запланованої на сьогодні зустрічі учасників переговорів в рамках ТКГ.

13 вересня у відеоформаті відбулася зустріч безпекової підгрупи Тристоронньої контактної групи у Мінську. За її підсумками речниця другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарина Оліфер заявила, що українська сторона озвучила вимогу про ретельне розслідування усіх випадків порушення режиму тиші з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі та покарання винних.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.