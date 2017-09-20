Добродомов ознайомився з протоколом НАЗК, депутат називає документ «абсурдом»

У Національному агентстві з питань запобігання корупції заявляють, що народний депутат України Дмитро Добродомов ознайомився з протоколом про адміністративне правопорушення.

Як повідомляє прес-служба НАЗК, Добродомов не визнав себе винним у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією, надав письмові пояснення.

В агентстві нагадують, що народний депутат не має права займатися будь-якою, крім депутатської, оплачуваною роботою, за винятком викладацької, наукової та творчої діяльності, а також медичної практики у вільний від виконання обов'язків народного депутата час.

«Проведення лекції на виконання взятих за договором зобов’язань від імені юридичної особи надати послуги з проведення лекцій не може бути віднесено до викладацької діяльності», – йдеться у повідомленні.

У НАЗК зауважують, що протокол передадуть до суду.

У свою чергу Добродомов підтвердив, що він ознайомився з протоколом.

«Дуже абсурдна річ у тому, що в протоколі НАЗК посилається на закон України «Про вищу освіту», а не на закон України «Про статус народного депутата». Саме там чітко зазначено моє право на викладацьку, наукову і творчу діяльність», – написав він на своїй сторінці у Facebook, додавши, що він оскаржуватиме це в суді.

Раніше Добродомов повідомляв, що порушенням є отримання неправомірної вигоди – 6557 гривень, гонорар за прочитані лекції.

Він пояснив, що 12-14 лютого 2016 року в Одесі відбувся Восьмий форум мережі вільних місцевих політиків «Регіональний та місцевий розвиток: українська практика та міжнародний досвід» – за проведення лекції на заході була передбачена винагорода – 6557 гривень.