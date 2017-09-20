ГПУ заявляє про спільні з поліцією обшуки в держустановах Полтави

Генеральна прокуратура України заявляє, що спільно з Національною поліцією проводить обшуки в державних установах й інших приміщеннях у Полтаві в рамках розслідування справи про присвоєння і розкрадання бюджетних коштів.

Як повідомляє ГПУ, головне слідче управління розслідує справу про «за фактами можливого привласнення, шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Полтавської міської ради бюджетних коштів».

За інформацією Генпрокуратури, під час розслідування перевіряються обставини використання посадовими особами Полтавської міськради бюджетних коштів протягом 2016-2017 років, виділених управлінню житлово-комунального господарства на проведення будівельних робіт.

Зокрема, слідство перевіряє можливі факти перерахування зазначених коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

У ГПУ додали, що обшуки в приміщеннях державних установ, комерційних структур, приватного житла і автомобілів осіб, які мали відношення до розподілу і використання зазначених бюджетних коштів, проводяться на підставі постанов Печерського районного суду Києва.

Міська влада Полтави ситуацію не коментувала.