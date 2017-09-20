Росія: омбудсмен повідомляє про порушення справ щодо зникнення людей у Чечні

Уповноважена з прав людини у Росії Тетяна Москалькова повідомляє про порушення 18 кримінальних справ за фактами зникнення жителів Чечні.

За її словами, двоє громадян з цього списку, у якому налічується 31 людина, ймовірно, померли природною смертю. Ще двоє, яких вважають убитими, живі, написала російський омбудсмен в Instagram.

На початку липня російська «Новая газета» опублікувала імена страчених без суду у Чечні. За даними видання, у січні були страчені щонайменше 27 людей. У чому їх підозрювали, невідомо. Влада Чечні назвала «брехнею» інформацію газети.