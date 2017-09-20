Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
20 Вересень 2017, Київ 19:47
Новини | Політика

Для надання Україні чергового траншу допомоги потрібна додаткова ясність – Домбровскіс

Валдіс Домбровскіс

Єврокомісар із питань євро та соціального діалогу Валдіс Домбровскіс повідомляє, що для надання Україні останнього третього траншу макрофінансової допомоги у 600 мільйонів євро, ще залишається зробити кілька останніх кроків. Про це він заявив 20 вересня після зустрічі з українським міністром фінансів Олександром Данилюком.

«Нам потрібна остаточна ясність щодо всіх ще невирішених питань. Обидві сторони налаштовані на успішне завершення програми макрофінансової підтримки», – заявив представник Єврокомісії.

Зі свого боку, міністр фінансів України зазначив, що для отримання європейської грошової допомоги невирішеними залишаються ще кілька пунктів.

«Ці пункти пов’язані з завершенням створення та покращення ефективності структур із боротьби з корупцією. Ми визначили 6 пунктів, для швидкого вирішення яких потрібні наші зусилля – координації дій всіх державних установ. Але особливо важлива роль у цьому лежить на парламенті, який повинен ще підтримати дві законодавчі ініціативи», – сказав Данилюк.

Також частиною умов для отримання європейської макрофінансової допомоги залишається завершення низки реформ, додає міністр.

«Наступного місяця ми маємо дуже насичений графік: вже тепер неминучим є ухвалення пенсійної реформи. Далі, у другому читанні, системи охорони здоров’я, потім законодавства у сфері приватизації. Очевидно, що треба скористатися моментом, для реалізації найнагальніших реформ, які також є частиною умов для надання пакету макрофінансової допомоги», – заявив Данилюк у Європейській комісії.

Надання наступних 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги Україні згідно із планами мало б бути здійснене до кінця жовтня. Однак, цьому перешкоджають кілька чинників, зокрема, український мораторій на експорт необробленої деревини та продовжені Верховною Радою експортні мита на вивезення брухту чорних металів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG