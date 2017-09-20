Для надання Україні чергового траншу допомоги потрібна додаткова ясність – Домбровскіс

Єврокомісар із питань євро та соціального діалогу Валдіс Домбровскіс повідомляє, що для надання Україні останнього третього траншу макрофінансової допомоги у 600 мільйонів євро, ще залишається зробити кілька останніх кроків. Про це він заявив 20 вересня після зустрічі з українським міністром фінансів Олександром Данилюком.

«Нам потрібна остаточна ясність щодо всіх ще невирішених питань. Обидві сторони налаштовані на успішне завершення програми макрофінансової підтримки», – заявив представник Єврокомісії.

Зі свого боку, міністр фінансів України зазначив, що для отримання європейської грошової допомоги невирішеними залишаються ще кілька пунктів.

«Ці пункти пов’язані з завершенням створення та покращення ефективності структур із боротьби з корупцією. Ми визначили 6 пунктів, для швидкого вирішення яких потрібні наші зусилля – координації дій всіх державних установ. Але особливо важлива роль у цьому лежить на парламенті, який повинен ще підтримати дві законодавчі ініціативи», – сказав Данилюк.

Також частиною умов для отримання європейської макрофінансової допомоги залишається завершення низки реформ, додає міністр.

«Наступного місяця ми маємо дуже насичений графік: вже тепер неминучим є ухвалення пенсійної реформи. Далі, у другому читанні, системи охорони здоров’я, потім законодавства у сфері приватизації. Очевидно, що треба скористатися моментом, для реалізації найнагальніших реформ, які також є частиною умов для надання пакету макрофінансової допомоги», – заявив Данилюк у Європейській комісії.

Надання наступних 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги Україні згідно із планами мало б бути здійснене до кінця жовтня. Однак, цьому перешкоджають кілька чинників, зокрема, український мораторій на експорт необробленої деревини та продовжені Верховною Радою експортні мита на вивезення брухту чорних металів.