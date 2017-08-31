Голова делегації ЄС щодо Brexit занепокоєний долею позик Україні

Голова делегації ЄС щодо Brexit Мішель Барньє висловлює занепокоєння, що Лондон може не схвалити довготермінових позик Євросоюзу Україні після виходу зі співдружності.

31 серпня, після третього раунду переговорів щодо Brexit, Барньє заявив, що Велика Британія «усвідомила», що матиме фінансові зобов’язання перед ЄС після виходу. При цьому, зазначає він, британські платежі будуть обмежені «останніми платежами до бюджету ЄС перед виходом».

«ЄС має спільні зобов’язання щодо третіх країн. Наприклад, ми гарантували довготермінову позику Україні разом. Після цього тижня стало зрозуміло, що Британія не відчуває законодавчих зобов’язань виконувати це після виходу», – каже Барньє.

Євросоюз схвалив Україні позику на загальну суму 14,6 мільярда доларів (12,3 мільярда євро). 3,4 мільярда євро йдуть як макрофінансова допомога, 2,2 із них – уже надійшли. 8,9 мільярда євро пообіцяли європейські фінансові інституції – Європейський інвестиційний банк і Європейський банк реконструкції і розвитку.

Внесок Великої Британії у бюджет ЄС становив 14%.