Лейбористи виступають за збереження Британії в єдиному ринку ЄС після Brexit

Опозиційна Лейбористська партія Великої Британії хотіла б, щоб країна в найближчому майбутньому не залишала єдиний європейський ринок і митний союз, незважаючи на Brexit.

26 серпня у партії заявили, що пропонуватимуть, щоб Британія зберегла ті ж «базові» відносини з ЄС під час перехідного періоду після планованого виходу країни з Європейського союзу у березні 2019 року.

Після того будуть відкриті всі можливості, сказав речник партії, який відмовився називати своє ім’я.

Він підтвердив інформацію в статті газети Guardian, в якій йшлося про те, що експерт лейбористів із Brexit Кейр Стармер підтримав «продовження участі у єдиному ринку ЄС після березня 2019 року».

Така пропозиція буде альтернативою до політики, озвученої консервативним урядом прем’єра Терези Мей, що виступає за чіткий розрив із ЄС.

Британія і ЄС мають домовитися про умови виходу до 2019 року. Якщо угоду не укладуть, торговельні відносини будуть регулюватися правилами Світової організації торгівлі, що дозволить обом сторонам запроваджувати тарифи і митні перевірки товарів і послуг.