Депутат Купрієнко запропонував «купити пурген для журналістів» у Раді

Народний депутат від Радикальної партії Олег Купрієнко запропонував «купити пурген для журналістів», що працюють у Верховній Раді. Про це він заявив під час засідання парламентського комітету, де обговорювали повідомлення ЗМІ про обіди в їдальні Ради. Відео у своєму Twitter опублікувало Hromadske.ua.

«Купити упаковку пургену, і кожному журналістові по таблетці у с …ку», – сказав Купрієнко.

Після цього в коментарі InfoResist він пояснив свою позицію. «Я люблю журналістів, крім тих, які бігають за тобою у їдальню і заглядають у рот, що ти там їси», – зазначив Купрієнко, додавши, що слова про пурген стосується тих журналістів, які фотографують, що їдять народні депутати.

Раніше медіа повідомляли, що у відомій дешевизною їдальні Верховної Ради до осінньої сесії ціни виросли майже вдвічі.