ЄС домагатиметься правових змін через «Північний потік-2» – Каньєте

Єврокомісар у справах енергетики Міґель Аріас Каньєте заявляє, що ЄС домагатиметься правових змін задля уникнення суперечки щодо нового газопроводу «Північний потік-2», лобійованого Росією.

За його словами, зміни можуть бути запроваджені до кінця 2018 року.

20 вересня, під час виступу на неформальному саміті ЄС у Таллінні, Каньєте повідомив журналістам, що виконавчий офіс співдружності чекає на підтримку країн-членів для ведення переговорів з Росією щодо трубопроводу «Північний потік-2».

Низка лідерів ЄС, а також Київ виступають проти цього проекту, заявляючи, що він створить додаткові важелі тиску з боку Москви. Його лобіює Росія і деякі європейські, зокрема німецькі компанії.

Проект «Північний потік-2» має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Словаччину. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку». Компанія Nord Stream 2 AG («Північний потік-2»), що займається плануванням будівництва, належить російському «Газпромові» на 100 відсотків через його філію в Нідерландах.

Критики вважають, що, на відміну від першої черги, вже наявного газогону «Північний потік», планована друга не має економічного обґрунтування і є суто політичним проектом Кремля, що має на меті збільшити залежність Європи від російського газу.