У Росії затримали лідера угруповання «Християнська держава»

Міністерство внутрішніх справ Росії заявляє про затримання лідера екстремістського угруповання «Християнська держава – Свята Русь» Олександра Калініна.

Як повідомила 21 вересня речниця МВС Ірина Вовк, Калініна затримали 20 вересня у справі про підпал автомобіля біля офісу Костянтина Добриніна, адвоката режисера фільму «Матильда» Олексія Учителя.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Калінін був допитаний в поліції, проте потім його відпустили.

Раніше повідомлялося, що під час обшуку у будинку у Калініна знайшли листівку «За Матильду – горіти».

У справі про підпал автомобіля Добриніна затримали трьох осіб у Москві і Липецької області. У них також знайшли подібні листівки і ємності з горючою сумішшю. Так звані «православні активісти» дзвонили у кінотеатр у Владивостоці і повідомляли про бомбу.

Фільм Олексія Учителя «Матильда» розповідає про стосунки останнього російського царя Миколи II і балерини Матильди Кшесинської. Проти фільму виступає депутат Держдуми Росії Наталія Поклонська, яка раніше була прокурором в анексованому Росією Криму. Вона вважає, що картина ображає почуття вірян.

Від показу фільму вже відмовилися десятки кінотеатрів по всій Росії. Їхнє керівництво пояснило це рішення погрозами.