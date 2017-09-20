Росія: лідера «Християнської держави» допитали як свідка – ЗМІ

У Росії голову руху «Християнська держава – Свята Русь» Олександра Калініна допитали як свідка у справі про підпал машин біля офісу адвоката режисера Олексія Учителя Костянтина Добриніна у Москві. Російська агенція ТАСС з посиланням на джерела повідомляє, що Калінін не є затриманим.

Раніше повідомлялося, що під час обшуку у будинку у Калініна знайшли листівку «За Матильду – горіти».

У справі про підпал автомобіля Добриніна затримали трьох осіб у Москві і Липецької області. У них також знайшли подібні листівки і ємності з горючою сумішшю. Так звані «православні активісти» дзвонили у кінотеатр у Владивостоці і повідомляли про бомбу.

Олександр Калінін пов’язує повідомлення про мінування об’єктів по всій Росії з протестами проти показу фільму «Матильда».

Перший у Росії показ «Матильди» відбувся у кінотеатрі «Черемушки» у Владивостоці 11 вересня. Саме сюди, за словами джерела агенції «РИА Новости», і надійшов дзвінок від затриманих «православних активістів».

Кампанію проти показу «Матильди» очолює колишній прокурор анексованого Криму, депутат російської Держдуми Наталія Поклонська. Вона стверджує, що картина про стосунки майбутнього імператора Миколи II і балерини Матильди Кшесинської нібито ображає почуття вірян. Від показу фільму вже відмовилися десятки кінотеатрів по всій Росії. Їхнє керівництво пояснило це рішення погрозами.