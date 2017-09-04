Росія: режисер Учитель звинуватив Поклонську в підтримці тероризму

Російський режисер Олексій Учитель заявив, що в Росії, на його думку, під виглядом релігійної формується «терористична організація», підтримку якій надає Наталія Поклонська, незаконно обрана до складу депутатів Державної думи Росії на окупованій частині території України, у Криму.

Режисер вважає, що протести православних активістів проти його фільму «Матильда», які підтримує Поклонська, є лише приводом для цієї «терористичної організації» заявити про себе. «Ми бачимо і їхніх ідеологів, і організаторів, бойовиків… вони працюють не проти кіно, вони працюють проти російської держави», – заявив Учитель.

Уранці в понеділок у російському Єкатеринбурзі 39-річний мешканець Свердловської області Росії Денис Мурашов на мікроавтобусі спробував протаранити двері в кіноконцертний театр «Космос» і підпалити будівлю. Ніхто не потерпів, нападник був затриманий. Засоби інформації з посилання на джерела у слідчих органах повідомляють, що мотивом Мурашова став прокат у Єкатеринбурзі фільму «Матильда», проти якого виступає Поклонська.

Вона вважає, що фільм про роман майбутнього російського імператора Миколи II і балерини Матильди Кшесинської нібито ображає почуття православних вірян. Російська православна церква визнає останнього російського імператора святим.

Олексій Учитель раніше заявляв про погрози на його адресу у зв’язку з майбутнім виходом «Матильди». Наприкінці серпня в Санкт-Петербурзі невідомі кинули у вікна студії режисера пляшки із займистою сумішшю.