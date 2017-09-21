Порошенко: зустріч з Трампом була «надзвичайно продуктивною»

Президент України Петро Порошенко назвав зустріч зі своїм американським колегою Дональдом Трампом «надзвичайно продуктивною».

«Зустріч, яка тривала годину, була надзвичайно продуктивною», – сказав він.

Порошенко зауважив, що зустріч відбувалася з усією владною командою США, зокрема і державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, і віце-президентом Майком Пенсом.

«Була дуже жвава, детальна дискусія щодо майбутніх аспектів співпраці України і США», – зазначив він.

Водночас президент США Дональд Трамп під час відкритої для преси частини зустрічі з Порошенком похвалив Україну за прогрес.

Президент України Петро Порошенко 18 вересня розпочав офіційний візит до США для участі у 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН. 20 вересня під час виступу в Раді безпеки ООН Порошенко, серед іншого, закликав ООН якнайшвидше розгорнути миротворчу місію на Донбасі.