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21 Вересень 2017, Київ 19:50
Новини | Події

Порошенко: зустріч з Трампом була «надзвичайно продуктивною»

Петро Порошенко і Дональд Трамп під час останньої зустрічі, 20 червня 2017 року

Президент України Петро Порошенко назвав зустріч зі своїм американським колегою Дональдом Трампом «надзвичайно продуктивною».

«Зустріч, яка тривала годину, була надзвичайно продуктивною», – сказав він.

Порошенко зауважив, що зустріч відбувалася з усією владною командою США, зокрема і державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, і віце-президентом Майком Пенсом.

«Була дуже жвава, детальна дискусія щодо майбутніх аспектів співпраці України і США», – зазначив він.

Водночас президент США Дональд Трамп під час відкритої для преси частини зустрічі з Порошенком похвалив Україну за прогрес.

Президент України Петро Порошенко 18 вересня розпочав офіційний візит до США для участі у 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН. 20 вересня під час виступу в Раді безпеки ООН Порошенко, серед іншого, закликав ООН якнайшвидше розгорнути миротворчу місію на Донбасі.

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