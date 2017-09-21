Поліція: транспорт криворіжців, які їхали на зустріч з Саакашвілі, зупинили через порушення ПДР

Мікроавтобус з жителями Кривого Рогу, які у четвер ввечері їхали з Кривого Рогу в напрямку Дніпра, зупинили через порушення водієм правил дорожнього руху. Про це Радіо Свобода у четвер повідомили в патрульній поліції Кривого Рогу.
За інформацією поліції, з 18 вересня патрульна поліція в Україні отримала повноваження на перевірку транспортних засобів, що здійснюють пасажирські перевезення.
«20 вересня екіпаж патрульної поліції на трасі в напрямку міста Дніпро в районі села Новопілля зупинив мікроавтобус з жовтим номерним знаком. Зупинили за порушення правил ПДР, а саме – водій при повороті наліво не увімкнув світловий покажчик повороту, чим порушив пункт 9.2.б ПДР України», – зазначили в патрульній поліції.
Як розповіли в поліції, у ході спілкування з пасажирами патрульні з’ясували, що громадяни, за їхніми словами, є вірянами однієї з релігійних організацій і прямують на молебень. Про те, що вони їдуть на зустріч з колишнім головою Одеської ОДА Міхеїлом Саакашвілі, вони не повідомляли.
«Зі слів пасажирів, даний рейс не був комерційним, у кожного пасажира взяли пояснення, що вони не надавали плату за дане перевезення. Патрульні ухвалили рішення обмежитись усним попередженням водієві, тобто ніякі матеріали складені не були», – сказали в поліції.
У середу ввечері жителі Кривого Рогу, які приїхали до Дніпра на зустріч з Міхеїлом Саакашвілі, повідомили, що спізнились через затримку в дорозі. У коментарі Радіо Свобода вони заявляли, що коли їхній мікроавтобус із 18-ма пасажирами рухався селом Новопілля у Криворізькому районі, його спинили поліцейські. Перевірка тривала близько години, говорили вони.
«Нас маринували рівно годину. Якраз, аби ми не встигли (на зустріч з Саакашвілі – Ред.)», – зазначали пасажири.
20 вересня ввечері у Дніпрі відбувся анонсований раніше візит лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі. Попри можливі провокації, про які незадовго до візиту заявляв мер Дніпра Борис Філатов, зустріч відбулась досить спокійно.
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