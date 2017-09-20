Візит Саакашвілі до Дніпро відбувся з дрібними інцидентами

Дніпро – У середу ввечері відбувся анонсований раніше візит лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі до Дніпра. Попри досить можливі провокації, про які незадовго до візиту заявляв мер Дніпра Борис Філатов, зустріч відбулась досить спокійно, хоча і не без невеликих інцидентів.

Українські пісні з динаміків, «демократичний» формат зустрічі – ніякої сцени, лише мікрофон і дві колонки, кілька сотень учасників, тиснява, безпрецедентна кількість поліцейських. Так відбувалась зустріч лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі з жителями Дніпра цього вечора – на Європейській площі, уже в сутінках.

​«Ми повинні навести порядок»

Прибувши з невеликим запізненням, Міхеїл Саакашвілі розпочав з подяк тим дніпрянам, які «підтримували» його під час перетину польсько-українського кордону. Він також повторив уже знайомі меседжі про необхідність зібрати «триста спартанців» задля якісних змін у владі України.

Свій досить короткий виступ Міхеїл Саакашвілі побудував на критиці чинної влади, і зокрема президента Петра Порошенка, яких він називав «баригами», а також заявив, що нині влада в Україні дуже слабка, «слабша, ніж за Януковича» і «вдесятеро слабша за Кучму». Увесь свій виступ політик говорив російською, і тільки розпочавши відповідати на запитання, перейшов на українську.

«Ми повинні навести порядок. Ми повинні висловити свої вимоги владі або тій групі людей, які називають себе владою, але насправді є звичайними баригами», – казав Саакашвілі.

Запитання від АТОвців

Окрім прихильників політика, які зібрались під прапорами з написами «Рух нових сил», на зустріч прийшло й чимало супротивників. Кілька учасників АТО, підтримувані бойовими побратимами, намагались підійти ближче до екс-президента Грузії й поставити питання, однак вдалось це лише одному.

На питання бійця, чи не вважає він злочином самочинний перетин державного кордону України без документів і «чому розхитує країну зсередини», Саакашвілі відреагував досить емоційно: назвав співрозмовника «засланим» владою та перерахував кілька прізвищ людей, які, на його думку, а не він – дестабілізують ситуацію в Україні.

«Хлопці, я поважаю ваші медалі, але захищати з цими медалями Медведчука, Ахметова, інших посіпак Путіна, а мене звинувачувати – не пройде», – сказав Саакашвілі.

У натовпі автора запитання назвали «провокатором» і гучними вигуками намагались завадити говорити.

«Геть, геть! Хто тебе сюди прислав?» – вигукували з натовпу.

Радіо Свобода запитало іншого бійця Ярослава Усенка, який не зміг протиснусь до лідера «Руху нових сил», про що ж він хотів спитати і якої реакції очікував.

«Я хотів поставити йому всього одне запитання – про президента Порошенка. Це ж він його (Саакашвілі – ред.) підтягнув!? Про людину говорять вчинки, а не слова – «я», «я», «я»…» – досить голосно й з емоціями намагався пояснити військовий, чому він не є прихильником Саакашвілі.

​Філатов «про пересувний цирк» і люди на ходулях – випадковість?

Візит Міхеїла Саакашвілі відбувався за кілька днів після скандальної заяви мера Дніпра Бориса Філатова. Той у властивій йому саркастичній манері повідомив, що підписав розпорядження про дозвіл на роботу мандрівних цирків у Дніпрі «на час приїзду Саакашвілі». Буцімто – «для реалізації прав мешканців міста побачити й почути лідера партії «Рух нових сил».

Примітно, що попри розпорядження мера, де йшлося про доручення підлеглим забезпечити додаткові контейнери для сміття, чергування двірників, дезінфекцію та дератизацію території, відповідних комунальних служб на площі помічено не було. Хоча у середу в мерії Радіо Свобода підтвердили, що розпорядження мера – не жарт і є чинним.

Натомість – випадковість чи ні – в очікуванні приїзду Саакашвілі площею походжали люди на ходулях, вбрані в костюми Пана в циліндрі, Королеви та Блазня. Свою присутність вони коментувати відмовлялись, водночас охоче фотографувались з містянами.

Міський голова Дніпра Борис Філатов вже не раз порівнював політиків і владні органи з цирком. У четвер, на сесії міськради, дісталось вже депутатам очолюваної ним міськради: Філатов закликав їх дотримуватись регламенту, не перетворюючи мерію на «пересувний цирк».

Напередодні візиту Саакашвілі відреагував на закид «про цирки»: він запросив Філатова забезпечити головний виступ у цирковій програмі.

«Ми добре знаємо, що у Вас, шановний Борисе Альбертовичу, є необхідний ресурс для забезпечення такого циркового номера. Ми пропонуємо Вам зробити цей номер центральним у виступі цирку», – написав він.

​Приїхати змогли не всі: «Нас маринували рівно годину»

Зустріч дніпрян із Міхеїлом Саакашвілі тривала близько півгодини. Однак, як з’ясувалось опісля, потрапити на неї змогли не всі охочі. Частина делегації з Кривого Рогу спізнилась через затримку в дорозі.

Як розповіла Радіо Свобода жителька Кривого Рогу, громадська активістка Тетяна Крижова, коли винайнятий для поїздки в Дніпро мікроавтобус із 18-ма пасажирами рухався селом Новопілля у Криворізькому районі, його заблокували поліцейські. Перевірка документів та транспортного засобу тривала близько години, повідомила жінка, і була, за її словами, невипадковою.

«Машина поліції їхала за нами з самого Кривого Рогу, її помітив наш водій. А потім, у селі, нас заблокували з обох сторін. Нас маринували рівно годину. Якраз, аби ми не встигли. Ми писали пояснювальні записки, куди ми їдемо, чи давали ми водієві гроші і так далі. А поті нам сказали, що ми нічого, в принципі, не порушили, будь ласка, їдьте. Ми вирішуємо тепер, як реагувати», – сказала Радіо Свобода криворожанка.

Радіо Свобода з’ясовує обставини затримки мікроавтобуса і готує інформаційний запит до поліції.

Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну 10 вересня через кордон із Польщею, не пройшовши прикордонного контролю. Того дня на кордоні виникли сутички між прихильниками політика і українськими правоохоронцями. Тоді Саакашвілі заявив, що його український паспорт зник. Проте чинність закордонного паспорта громадянина України Саакашвілі скасували ще перед цим. У Держприкордонслужбі наголошували, що в разі спроби проїхати з таким документом Саакашвілі депортують.

Генпрокурор Юрій Луценко 16 вересня заявив, що Міхеїл Саакашвілі не буде заарештований та екстрадований за порушення порядку під час перетину кордону України, «поки він має посвідку на постійне проживання чи інший документ, який він подав». При цьому Луценко не уточнив, про який саме документ ідеться.

Нині Саакашвілі планує оселитися у Черкаській області, щоб звідти було зручно їздити на зустрічі з українцями в усі регіони держави.