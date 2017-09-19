Саакашвілі прийшов до АП по «документи, з якими зможе піти до суду»

Позбавлений українського громадянства колишній голова Одеської ОДА, лідер «Руху нових сил» Міхеїл Саакашвілі прибув у Київ. Він разом зі своїми прихильниками прийшов до Адміністрації президента України вимагати «документів, з якими зможе піти до суду» у справі про позбавлення його громадянства, передає кореспондент Радіо Свобода.

Що це за документи – Саакашвілі не уточнив.

Днями екс-голова Одеської ОДА, який перебував у Львові, а тоді в Чернівцях, заявляв про намір приїхати до Києва у жовтні.

Саакашвілі повернувся в Україну 10 вересня через кордон із Польщею, не пройшовши прикордонного контролю. Того дня на кордоні виникли сутички між прихильниками політика і українськими правоохоронцями. Під час інциденту постраждали поліцейські і прикордонники. Тоді Саакашвілі заявив, що його український паспорт зник і припустив, що документ тепер у президента.

У поліції повідомляли про затримання п’ятьох людей у справі про прорив кордону. Йшлося також про встановлення шести можливих організаторів порушення громадського порядку та понад 30 активних учасників подій.

Чинність закордонного паспорта громадянина України Саакашвілі після втрати ним громадянства скасована. У Держприкордонслужбі казали, що в разі спроби проїхати з таким документом він буде вилучений, а сам Саакашвілі депортований з України. Але в результаті дій на кордоні 10 вересня цього не сталося.

Генпрокурор Юрій Луценко 16 вересня заявив, що Міхеїл Саакашвілі не буде заарештований та екстрадований за порушення порядку під час перетину кордону України, «поки він має посвідку на постійне проживання чи інший документ, який він подав». При цьому Луценко не уточнив, про який саме документ ідеться. Генпрокурор вказав, що ті, хто «переправляв Саакашвілі через кордон, будуть мати проблеми з кримінальною справою, але не будуть заарештовані».