Саакашвілі не буде заарештований через перетин кордону – Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі не буде заарештований та екстрадованй за порушення порядку під час перетину кордону України. Про це Луценко заявив 16 вересня в Києві на зустрічі «Ялтинської європейської стратегії».

«Саакашвілі не буде заарештований по цій справі, Саакашвілі не може бути екстрадований з цієї країни, поки має посвідку на постійне проживання чи інший документ, який він подав», – заявив Луценко, не уточнивши, про який саме документ ідеться.

Генеральний прокурор вказав, що ті, хто «переправляв Саакашвілі через кордон, будуть мати проблеми з кримінальною справою, але не будуть заарештовані».

«Ті, хто бив українських прикордонників, будуть мати справу з кримінальною справою і будуть заарештовані. І мають сидіти 7 років. Щоб усі політики затямили – можна і треба мітингувати, але при цьому не можна бити солдатів і офіцерів, які захищають кордон», – додав Луценко.

10 вересня біля пункту пропуску «Шегині» виник стихійний мітинг на підтримку повернення в Україну лідера «Руху нових сил», колишнього голови Одеської ОДА, позбавленого українського громадянства Міхеїла Саакашвілі, стався прорив кордону, який охороняли силовики, на пункті пропуску. Під час інциденту постраждали поліцейські і прикордонники.

Міхеїл Саакашвілі таки потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю.

У поліції повідомляли про затримання п’ятьох людей у справі про прорив кордону. Йшлося також про встановлення шести можливих організаторів порушення громадського порядку та понад 30 активних учасників подій. В поліції повідомляли і про виклики на допити окремих народних депутатів.