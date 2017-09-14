У Дніпрі до приїзду Саакашвілі скасували заборону на мандрівні цирки

Дніпровська міська рада повідомила, що у зв’язку з очікуваним прибуттям до міста супротивника нинішньої влади Міхеїла Саакашвілі мер Дніпра тимчасово зупинив чинність заборони на мандрівні цирки.

У розпорядженні міського голови Бориса Філатова, оприлюдненому на сайті міськради і датованому 11 вересня, мовиться, що рішення зупинити на час візиту дію минулорічного розпорядження «Про заборону пересувних цирків» ухвалене «для реалізації прав мешканців міста побачити і почути лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі».

Сам Філатов у фейсбуці з цього приводу закликав: «Прошу місцевих мешканців не ображати артистів. Від вас провокацій тільки і чекають. Будьте вибачливі до божевільних. Хай цирк залишається цирком».

Міхеїл Саакашвілі, лідер партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі», колишній голова Одеської ОДА, колишній президент Грузії і колишній громадянин України, після незаконного силового прориву через державний кордон України з території Польщі без проходження прикордонного контролю в супроводі юрби своїх прихильників 10 вересня, внаслідок якого потерпіли майже два десятки працівників поліції і прикордонників, заявив про плани подорожувати по всій Україні, щоб мобілізувати своїх прихильників на боротьбу проти чинної української влади.

Відразу після прориву він як особа без громадянства подав владі України заяву на отримання статусу біженця (точніше, так званого «додаткового захисту», передбаченого міжнародними нормами), через що він має тепер законне право перебувати в Україні на час розгляду цього прохання.

За фактом прориву кордону відкриті кримінальні провадження за низкою статей, кількох прихильників Саакашвілі через це вже затримали чи й узяли під арешт, але щодо самого діяча, відповідно до законодавства, складено лише адміністративний протокол про незаконний перетин кордону.

Останнім часом Саакашвілі різко критикує владу України, називаючи її «баригами», і заявляє про свої плани скинути її. Дії Саакашвілі викликають захват у його прихильників та інших супротивників влади України і водночас різку критику і висміювання з боку тих, хто не сприймає його популістських закликів.