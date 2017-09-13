На «Миротворці» з’явився Саакашвілі, але немає Медведчука – Фірсов

Учасники програми «Ваша Свобода»: Зорян Шкіряк, радник міністра МВС; Юрій Касьянов, волонтер; Єгор Фірсов, народний депутат України 7-го і 8-го скликань Верховної Ради (телефоном).

Народного депутата Юлію Тимошенко внесли до бази даних центру «Миротворець» після того, як вона, серед інших, узяла участь у прориві державного кордону Міхеїлом Саакашвілі і ще групою осіб. Про внесення Тимошенко до цієї бази, в розділ «Чистилище» повідомив у «Фейсбук» активіст «Миротворця» Мирослав Олешко: «Тепер Юлія Тимошенко є в базі центру «Миротворець», поруч із терористами, військовослужбовцями Росії, сепаратистами. Адже без її імені «Чистилище» було б неповним». «Не має значення, чи плюють на наш кордон чоботи російських солдатів, чи туфлі політичних українських популістів, які грають на руку Кремлеві», – доповнив активіст свою думку. Раніше до бази даних «Миротворця» занесли і самого Міхеїла Саакашвілі. «У «старі добрі» часи неугодних називали «ворогами народу», англійськими, німецькими, японськими «шпигунами». Давали вишку, десять років таборів або саджали в дурку. Тепер, як гнійних «сєпарів», заносять у «Миротворець», – зауважив зі свого боку волонтер Юрій Касьянов.

Олександр Лащенко: Пане Шкіряк, де тут межа між внутрішньополітичною боротьбою в Україні і водночас, дійсно, щоб людина відповідала за грубе порушення закону, зокрема за прорив держкордону?

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Саакашвілі – політичний аферист, відвертий брехун і маніпулятор

​Зорян Шкіряк: Порошенко – всенародно обраний президент. Саакашвілі – політичний аферист, відвертий брехун і маніпулятор. Як у публічній сфері з’ясовуються стосунки між двома, мене обходить менше всього. Значно більше обходить... та брутальна наруга над українською державністю, яка була скоєна кримінально-політичним угрупованням Саакашвілі.

«Миротворець» – це волонтери-патріоти, які активно допомагають у визначенні та ідентифікації сепаратистів і російських військових, які ведуть війну проти України

Я не маю відношення до сайту «Миротворець», але це ресурс, інформацією якого сьогодні користуються й українські спецслужби, правоохоронні органи, це волонтери-патріоти, які активно допомагають у визначенні та ідентифікації сепаратистів і російських військових, які ведуть війну проти України.

Щодо Тимошенко є факт скоєння державного злочину. Здійснена пряма наруга над державним кордоном

Щодо внесення Тимошенко, я думаю, що тут вони не здійснюють ті чи інші замовлення. Для них головним мотиватором є факт скоєння державного злочину. У даній ситуації був скоєний відвертий антидержавний злочин і здійснена пряма наруга над однією з головних конституційних інституцій – державним кордоном.

– Пане Касьянов, у «Фейсбук» Ви написали, що у «старі добрі» часи неугодних називали «ворогами народу», «шпигунами» і так далі. Ви вважаєте в нинішній час... можна проводити аналогію з тим, що зараз в Україні відбувається?

Наше керівництво не далеко втекло від того, яке керувало СРСР і використовували позбавлення громадянства, видворення з країни, саджали у психлікарні, у табори, розстріли. Невідомо, до чого дійде

​Юрій Касьянов (переклад): На жаль, наше керівництво не далеко втекло від того, яке керувало СРСР кілька десятиліть і використовували будь-які методи – позбавлення громадянства, видворення з країни, саджали у психлікарні, у табори, розстріли і так далі. Це все відбувається поступово. І невідомо, до чого дійде. Я дуже не хочу , щоб дійшло до якогось фатального результату.

Що сталося на кордоні – стид і сором для України. Дуже хотілося б, щоб був публічний суд

Те, що сталося на кордоні, – стид і сором для України. Дуже хотілося б, щоб було проведене не тільки слідство, яке у нас триває довго і нічим не закінчується, а щоб був публічний суд, і всім сторонам дали б можливість висловитися і захищатися публічно. Цей стид і сором розпочався набагато раніше. Не коли нібито замінували пункт пропуску, зупинили потяг, навіть не коли відібрали у Михайла Саакашвілі громадянство, чим і спровокували цю ситуацію. Був би ведучим на телеканалі «ZІК» – нікому він там не заважав. Зараз з нього зробили ледь не лідера опозиції, який протистоїть всьому старому і поганому.

Треба було Порошенку продемонструвати рівень реформ, відсторонити Коломойського від потоків і прибрати Яценюка – Міша працював. Непотрібен став Міша – його викинули

А коли Порошенко запросив Саакашвілі в Україну, коли всі тут говорили, що Саакашвілі – це приклад для наслідування. Ніхто й не згадував, що в 2011-у його спецназ у Тбілісі криваво розігнав демонстрацію опозиційну. Використовуються окремі факти з біографії того чи іншого лідера у своїх цілях. Треба було Порошенку продемонструвати якийсь рівень реформ в Україні, відсторонити Коломойського від потоків і прибрати Яценюка – Міша працював. Непотрібен став Міша – його викинули.

В країні повний правовий нігілізм, закону не дотримуються громадяни, президент, його підлеглі, силовики, депутати. «Миротворець» вніс Тимошенко, Саакашвілі, з таким же успіхом туди треба внести голову СБУ, президента. Цей абсурд генерує сама влада

В країні повний правовий нігілізм, закону не дотримуються не тільки окремі громадяни, а й президент, його підлеглі, силовики, депутати. Ніхто! І якщо «Миротворець» вніс Юлію Тимошенко, Саакашвілі на сторінки свого сайту (це не має жодних юридичних наслідків), то з таким же успіхом туди треба внести усіх. Можливо, і голову СБУ, і президента Порошенка, який спровокував цю ситуацію. Весь світ буде над нами сміятися. З цим абсурдом треба закінчувати. Цей абсурд генерує сама влада.

– Пане Фірсов, Ви вважаєте себе злочинцем, якщо перетинали таким чином кордон з Михайлом Саакашвілі? Адже є постраждалі прикордонники і так далі.

Єгор Фірсов (переклад): Можна говорити про порушення закону тоді, коли у когось є мотив перетнути кордон незаконним шляхом. Можливо, хтось готується перетнути кордон в багажнику, іншим контрабандним шляхом – у бочках. В осіб, які опинилися на кордоні, а їх було 47 людей разом з Саакашвілі, були виключно законні наміри перетнути кордон, у тому числі у нардепів, в яких були дипломатичні паспорти, у журналістів. Вони підходили, давали прикордонникам свої паспорти, але ті розводили руками і не розуміли, що їм робити. За 30 хвилин до того їм задзвонили і сказали: робіть що хочете, не пропускайте, скажіть, що пункт заміновано. 10 вересня, коли з’явилося відео, що там (на пункті пропуску «Краковець» – ред.) озброєні «тітушки», щоб запобігти провокаціям, вирішили їхати залізницею.

Я не вважаю Саакашвілі і людей, які перетинали кордон, злочинцями. І вважаю абсолютно несправедливим і абсурдним включення Саакашвілі на сайт «Миротворця». Особа, яка пройшла війну з Путіним, яка вважається офіційним ворогом Путіна, яку переслідують спецслужби Російської Федерації, включати у списки сайту «Миротворець»! І при цьому кожен зараз може зайти на сайт «Миротворець», ввести прізвище Медведчука і не знайти там жодних даних! Це вже переходить всі межі здорового глузду.

– Пане Шкіряк, цей момент – ці так звані «тітушки»...

Їх ідентифікували.. «Тітушки» були і на пункті «Краковець», і були найняті зі сторони Саакашвілі

​Зорян Шкіряк: «Тітушки» справді мали місце. З’ясовується. Вони були всі відтіснені. Їх ідентифікували. Вони були заблоковані підрозділом Нацполіції. Правоохоронці розділили дві сторони. «Тітушки» були і на пункті «Краковець», і відверті «тітушки» були найняті зі сторони Саакашвілі.

Серед них є ті, які брали участь у «батальйонному братстві», хто мутили «треті майдани»

Там дуже цікаві є персонажі. Це не просто проросійські активісти. Серед них є ті, які активно брали участь у так званому «батальйонному братстві», хто мутили, вибачте, ті чи інші «треті майдани» разом з іншими проросійськими провокаторами...

Все це зрежисовано. Почуємо найближчим часом і режисерів дійства. Досить цікаві прізвища, які вже фігурують у ЗМІ

Все це було зрежисовано. Ми почуємо найближчим часом і режисерів цього дійства. Ми почуємо досить цікаві прізвища. Це не останні прізвища, які вже сьогодні фігурують у ЗМІ, тому що слідчі групи працюють достатньо активно.

– Пане Фірсов, Ви не відчуваєте, що Вас, можливо, інших українських політиків використовують у цій ситуації?

Президент робить все, щоб усувати опозиційних лідерів. Якщо громадськість проковтне ситуацію з Саакашвілі, буде ще крок вперед на шляху до авторитарного режиму

​Єгор Фірсов: У мене такого відчуття немає. Я приїхав у Польщу не захищати персону Саакашвілі, а приїхав захищати Конституцію і політичні права. Тому що я бачу, що зараз Адміністрація президента в особі діючого президента робить все, щоб усувати опозиційних лідерів. Я відчув це на своєму прикладі, коли 1,5 роки тому у мене незаконним чином відібрали мандат. Якщо громадськість зараз проковтне ситуацію з Саакашвілі, то це буде ще крок вперед на шляху до авторитарного режиму, де просто усуваються політичні опоненти.

Дуже не хотілося б, щоб влада чи ті, хто називає себе опозицією, намагалися зіштовхнути людей з силовиками

​Юрій Касьянов: Дуже не хотілося б, щоб влада чи ті, хто називає себе опозицією, намагалися зіштовхнути людей, громадян України з силовиками, яким ставиться якесь завдання, як було на прикордонному переході, як це може бути біля Адміністрації президента.

Зараз вже не ті силовики, які були в 2013-у. Хто в який бік вистрілить – невідомо... Не треба думати, що прикордонники, СБУшники утому числі, поліцейські, Нацгвардія чи ще хтось захищатимуть того деспота, який чинить несправедливо в країні... Якщо влада не одумається, то, безумовно, буде якийсь соціальний вибух

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