Саакашвілі приїхав до Чернівців і пообіцяв за тиждень бути в Києві

Міхеїл Саакашвілі, лідер партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі», колишній голова Одеської ОДА, колишній президент Грузії і колишній громадянин України, після недільного незаконного прориву через державний кордон України і кількаденного перебування у Львові прибув до Чернівців, де оголосив про свої майбутні плани.

Перед кількома сотнями прихильників, що зібралися на Центральній площі міста, він, зокрема, анонсував свій приїзд до Києва наступного вівторка, 19 вересня.

«Я об’їду всі регіони, ми пред’явимо претензії цій владі, якщо вони не хочуть іти, ми зобов’яжемо прийняти закон про імпічмент, зняти податки з малого бізнесу, забрати гроші в олігархів», – заявив Саакашвілі, який запізнився на зустріч із прихильниками на 40 хвилин.

У перебігу майже годинного виступу він заявляв, що після його приїзду до Києва його прихильників стане набагато більше, а потім, додав Саакашвілі «усе закінчиться, як у пункті пропуску «Шегині» – де він у неділю в супроводі юрби прихильників, яка спричинила тілесних ушкоджень майже двом десяткам працівників поліції і прикордонникам, незаконно прорвався з застосуванням сили через державний кордон України з боку Польщі, не пройшовши прикордонного контролю.

Прибуття Міхеїла Саакашвілі до Чернівців критично зустріли представники місцевої влади. Зокрема, голова Чернівецької обласної державної адміністрації Олександр Фищук заявив: «Проти Саакашвілі порушено чимало кримінальних справ, якщо він такий реформатор Грузії, мене не дивує його позиція, що він не може сьогодні туди їхати і захистити там свою честь і гідність. Це означає, що він не має довіри до тамтешньої судової реформи правоохоронних органів. Але це та модель, якою він сьогодні хвалиться. Напевне, спершу треба піти захистити свою честь і гідність там, а потім їхати до нас і вчити, як ми маємо проводити реформи і жити».

Тим часом Національна поліція повідомила, що розслідування подій на прикордонному пункті пропуску «Шегині» слідчі додали правову кваліфікацію за ще однією статтею про хуліганство (ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України – ред.). Для проведення досудового розслідування на базі поліції Львівщини створена об’єднана слідча група, яка опитує очевидців та учасників тих подій, серед них мешканців кількох регіонів України, зокрема Закарпатської, Херсонської, Полтавської областей тощо.

Раніше в поліції заявляли, що слідчі кваліфікують події на пункті пропуску «Шегині» за ознаками кримінальних правопорушень відповідно до чотирьох статей Кримінального кодексу – ч. 1 ст. 332, ч. 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345 та ст. 293. Ці статті стосуються незаконного переправлення осіб через державний кордон, опору представникові влади, правоохоронцю, погрози йому або насильства щодо нього, а також групового порушення громадського порядку.

Вони стосуються оточення Саакашвілі; щодо нього самого, відповідно до законодавства, складено лише адміністративний протокол про незаконний перетин кордону.

У поліції повідомляли про затримання п’ятьох людей у справі про прорив кордону. Принаймні одного з підозрюваних суд уже взяв під арешт. Ішлося також про встановлення шести можливих організаторів порушення громадського порядку та понад 30 активних учасників подій. У поліції повідомляли і про виклики на допити окремих народних депутатів.