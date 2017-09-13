Поліція: суд арештував одного із затриманих через прорив кордону в «Шегинях»

Один із райсудів Львова 13 вересня арештував 39-річного жителя Івано-Франківської області, який є підозрюваним у справі про сутички і прорив кордону в пункті пропуску «Шегині» на Львівщині, повідомляє поліція регіону.

«Чоловікові оголошено про підозру у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених трьома статями Кримінального кодексу України. Зокрема, йдеться про вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), частиною 2 статті 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) і статтею 293 (групове порушення громадського порядку) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, суд арештував підозрюваного на 60 діб.

10 вересня біля пункту пропуску «Шегині» виник стихійний мітинг на підтримку повернення в Україну лідера «Руху нових сил», колишнього голови Одеської ОДА, позбавленого українського громадянства Міхеїла Саакашвілі, стався прорив кордону, який охороняли силовики, на пункті пропуску. Під час інциденту постраждали поліцейські і прикордонники.

Міхеїл Саакашвілі таки потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю.

Раніше в поліції повідомили про затримання п’ятьох людей у справі про прорив кордону.