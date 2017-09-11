До Саакашвілі долучилися нові актори у вигляді Тимошенко і Садового – Вінник

Учасники програми «Ваша Свобода»: Іван Вінник, народний депутат України (БПП); Віктор Чумак, народний депутат України (позафракційний).

«Мені байдуже, хто порушує кордон, – бойовики на сході або політикани на заході. Повинна бути юридична відповідальність», – наголосив президент України Петро Порошенко, прокоментувавши епопею з перетинанням кордону України екс-головою Одеської ОДА, колишнім президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі. У МВС заявили, що під час «прориву» кордону прихильниками Саакашвілі були поранені 11 поліцейських та 5 прикордонників. Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження у зв’язку з цим інцидентом. У свою чергу Міхеїл Саакашвілі, коментуючи заяву Порошенка про скоєний на кордоні злочин, сказав: «Злочином було позбавлення громадянства… затримання потяга і взяття людей у заручники, імітація мінування пункту пропуску на кордоні». «Це тільки початок моєї боротьби», – переконував Саакашвілі.

Олександр Лащенко: Пане Вінник, чому можна вважати ці події (наскільки я розумію, що таке формулювання) «злочином»?

В Україні триває сааквашвіліада, де беруть участь різні політичні кон’юнктурники

​Іван Вінник: В Україні триває сааквашвіліада фактично, де беруть участь різні політичні кон’юнктурники з Грузії, в тому числі Давид Сакварелідзе, Михайло Саакашвілі, які програли все, що можна, у Грузії.

Саакашвілі є суб’єктом принаймні чотирьох кримінальних справ у Грузії

Сам Саакашвілі є суб’єктом принаймні чотирьох кримінальних справ у Грузії, про що міжнародні правові заходи щодо екстрадиції Саакашвілі надіслані у багато країн Європи.

Саакашвілі вкотре бреше, тому що відразу після незаконного перетину українського кордону він заявив, що збирається позиватися до суду щодо процедури втрати ним українського громадянства. Водночас сьогодні він уже звернувся у міграційну службу щодо отримання додаткового захисту України, тобто це є статус біженця. Згідно із законом про статус осіб, які потребують додаткового чи тимчасового захисту, з таким поданням можуть звертатися або особи без громадянства, або іноземці. Це є взаємовиключні речі.

Говорить, що загубив паспорт, чи його викрала Нацполіція. Аферистичні речі чуємо від екс-президента Грузії

Це є позиція захисту. Тому що незаконний перехід кордону є кваліфікацією Кодексу про адміністративні правопорушення. Єдиним винятком є особи, які намагаються отримати статус біженця в Україні, що нібито вони потрапили на територію України, порушуючи митні прикордонні правила, тому що була необхідність. Тому він говорить, що загубив свій паспорт. Чи його викрала Нацполіція. Це такі аферистичні речі, які зараз чуємо від екс-президента Грузії. Мені навіть соромно за нього, чесно кажучи.

Долучилися нові актори у вигляді Тимошенко, Садового, «Самопомочі». Ці особи мріють, щоб в Україні були призначені позачергові вибори

Долучилися нові актори у вигляді Тимошенко, Садового, «Самопомочі». Вони – ситуативні союзники. Тому що всі ці особи мріють, щоб в Україні були призначені позачергові вибори.

Зухвале порушення Конституції, закону Україні про держкордон – суспільство не може толерувати

Зухвале порушення Конституції, закону Україні про держкордон, ст. 12 щодо перетину держкордону без дійсних документів – все це речі, які українське суспільство не може толерувати. Незалежно від того, чи ти влада, опозиція, громадянин, ти не можеш порушувати базові принципі державності.

– Цей цирк, як констатують деякі оглядачі, не тільки з боку Саакашвілі, а й його опонентів – це який імідж державі? Неважливо, хто переможе – Петро Порошенко, Міхеїл Саакашвілі, хтось ще, але Україна в будь-якому разі програє. Ви не згодні?

Прикордонники Саакашвілі могли б банально застрелити. Покарання буде. Будемо чекати подань на осіб, які забезпечили здійснення адміністративного і кримінального правопорушення

​Іван Вінник: Прикордонники поряд з іншим керуються правовою базою, законом України про статус гарнізонної та караульної служби.За великим рахунком, Саакашвілі могли б банально застрелити. Саакашвілі розуміє, що українська влада в певній мірі по деяких напрямках, особливо у популістично піар-напрямках, які намагаються сьогодні розкачувати окремі політсили, на електоральному полі, яке до того належало комуністам, розуміють, що, прикриваючись якоюсь політичною доцільністю, гарними спікерами, Юлією Тимошенко, моїми колегами, які спільно вчиняють злочин, передбачений ст. 332 «здійснення особами незаконного перетину кордону», чомусь думають, що за це не буде ніякого покарання. Буде. Генпрокурор зробив відповідну заяву. Будемо чекати відповідних подань на тих осіб, які забезпечили здійснення цього як адміністративного, так і кримінального правопорушення.

– Пане Чумак, яка Ваша оцінка подій, що відбувалися навколо перетину держкордону Саакашвілі?

Саакашвілі повинен був приїхати у пункт пропуску. Паспорт повинні вилучити. Звернувся б у міграційну службу, дали б документ, що є особою без громадянства. І Саакашвілі пішов би до суду

​Віктор Чумак: Повинно було бути так. Нормальний громадянин Саакашвілі, який втратив громадянство за указом президента, як будь-який інший громадянин, з іншим прізвищем, повинен був приїхати у будь-який пункт пропуску, подати свій паспорт. Його повинні були вилучити, а також посвідку на тимчасове перебування. Саакашвілі звернувся б у міграційну службу за місцем проживання, де йому дали б документ, що він є особою без громадянства. І Саакашвілі пішов би до суду.

А почалася кампанія «нє пущать». Ківа хотів всіх розстріляти. «Тітушок» пригнали на кордон, з переляку зупинили поїзди з Польщі. Це порушення закону

А сталося, що у відсутності Саакашвілі його позбавили громадянства і почалася кампанія «нє пущать». Ківа хотів всіх розстріляти, Мосійчук загнати всіх... я не знаю, куди. «Тітушок» пригнали на кордон, з переляку зупинили поїзди з Польщі. Я це все називаю порушенням закону. Без всяких правових підстав тимчасово обмежили рух на трьох пунктах пропуску через державний кордон. І люди там закричали «Додому!»...

Прориву ніякого не було. Автобус, в якому я був на пункті пропуску Краківець-Корчова, не пустили польські прикордонники на прохання української сторони. Коли замінований пункт пропуску, влада повинна евакуювати людей. Громадяни, поруч пункту, не здійснюючи порушення держкордону, зайшли на пункт і евакуювали громадян

Прориву ніякого не було. Наш автобус, в якому я був на іншому пункті пропуску Краківець-Корчова, не пустили польські прикордонники на прохання української сторони, як вони нам повідомили. Люди, які були в автобусі поруч з Саакашвілі, абсолютно в легітимний спосіб приїхали в Україну, вже перетнувши держкордон, перебували в режимній зоні пункту пропуску... Влада оголосила, пропуску немає і ніякі прикордонні митні процедури проводитися не будуть. І коли замінований пункт пропуску, влада повинна евакуювати людей. Влада цього не зробила. Громадяни, які були поруч пункту пропуску, не здійснюючи порушення держкордону, зайшли на пункт пропуску і евакуювали громадян, життя яких піддавалося небезпеці у зв’язку з тим, що влада сказала, що пункт пропуску замінований.

– У Львові Михайло Саакашвілі сказав, що не збирається нікуди від’їжджати, буде їздити по регіонах України, збирати союзників і так далі. На ваш погляд, панове, що може бути далі для України у зв’язку з цією ситуацією?

Віктор Чумак: Йому (Саакашвілі – ред.) потрібен будь-який документ, який підтверджував би його особу. Тому він і звертається до міграційної служби. А для України відновлення закону повинне бути перш за все... На Майдані палили шини, блокували дороги, не давали просуватися військам і таке інше. Їх називали героями, бо та влада порушувала закон. Ця влада порушує закон і знову починає людей, які просять відновити закон, називати «злочинцями».

Західні партнери сприймають ситуацію, як внутрішню. Буде розглядатися екстрадиційний запит Грузії, питання затримання, арешту і видачі

​Іван Вінник: Богу дякувати, ЄС, наші західні партнери сприймають ситуацію, як внутрішню ситуацію. Ніхто не збирається скасовувати заходи безвізу, або якісь інші речі... Поруч з тими злочинами, які він (Саакашвілі – ред.) вчинив на території України щодо незаконного перетину кордону, інші речі, я думаю, що, перш за все, що буде розглядатися, то це екстрадиційний запит Грузії, питання його затримання, арешту і видачі Грузії.

Отримання статусу біженця йому не вдасться зробити. Саакашвілі буде у статусі підозрюваного, підсудного, буде відбувати покарання

Враховуючи це, він уже звернувся до міграційної служби щодо отримання статусу біженця. Я прогнозую, що йому не вдасться це зробити – закон про біженців та осіб, які потребують тимчасового захисту, чітко говорить, що статус біженця не можуть отримати особи, які вчинили тяжкі або особливо тяжкі злочини. (Саакашвілі буде у статусі – ред.) підозрюваного, підсудного засудженого, він буде відбувати покарання.

– Я тільки нагадаю, що Михайло Саакашвілі теж має право висловитися в ефірі Радіо Свобода.