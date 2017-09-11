Саакашвілі, Тимошенко, Садовий, Гриценко: чи вдасться політикам створити об’єднану опозицію?

Львів – Колишній президент Грузії, екс-керівник Одеської облдержадміністрації, лідер «Руху нових сил» Міхеїл Саакашвілі з дружиною і сином зупинилися у Львові. Які будуть його подальші кроки? З ким веде політичні консультації? Не на всі запитання Міхеїл Саакашвілі має конкретні відповіді сьогодні. Але політичні переговори сьогодні відбулись у Львові і продовжаться завтра.

Переїзд із польського міста Жешув у Перемишль, кількагодинне сидіння у поїзді на головному вокзалі у Перемишлі, брифінги, переїзд автобусом на польсько-український кордон у пунктах «Медика-Шегині», «прорив» в оточенні народних депутатів і прихильників державного українського кордону. І все це у таємниці, в яку були посвячені особливо наближені. Мандрівка колишнього грузинського президента, екс-голови Одеської обладміністрації, лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі з Польщі в Україну завершилась у Львові спілкуванням із прихильниками на площі Ринок, за кавою у товаристві міського голови Львова Андрія Садового (лідера «Самопомочі») і вечерею у ресторані в колі політиків, які називають себе українською опозицією.

У цей час і впродовж усієї ночі тисячі людей, зокрема і маленькі діти, вистоювали у довгих чергах на кордоні. Адже як тільки автобус, в якому був Саакашвілі перетнув польський кордон, на українських пунктах пропуску оголосили про замінування – і рух припинився на кілька годин. Люди обурювались тим, що стали заручниками політичних ігор.

Штаб опозиції у Львові?

VIP-персони провели ніч у Львові у комфортних готелях. Сім’я Саакашвілі –Міхеїл, його дружина Сандра і син Ніколоз – проживають в одному із найдорожчих готелів Львова (середня ціна проживання за добу – 4500 гривень). А вже зранку у цьому ж місці відбувались переговори лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі, лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко, народних депутатів від «Самопомочі», керівника «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка.

Виходили з будівлі окремо. Спільного брифінгу не було, хоча політики говорять про свої амбіції головних опозиціонерів країни. Але на сьогодні політики не ухвалили спільного плану дій. Юлія Тимошенко відмовилась Радіо Свобода озвучити всіх учасників переговорного процесу.

«Всі проєвропейські, демократичні сили почали консультації для об’єднання наших зусиль. Завтра ми зможемо повідомити про результати переговорів», –заявила Юлія Тимошенко.

Міхеїл Саакашвілі також підтвердив, що консультується з політиками і об’єднання може бути ситуативним, але найважливіше – «це боротьба з нинішнім режимом президента Петра Порошенка». Однак які плани у Міхеїла Саакашвілі, де він проживатиме? Наразі він не зміг чітко відповісти на ці запитання. На запитання, коли поїде у Київ, відповів: «Я консультуюсь у Львові з політичними силами. Де будуть вони, там буду я».

Саакашвілі звернувся в міграційну службу

Міхеїл Саакашвілі повідомив, що адвокат 11 вересня подав від його імені заяву у міграційну службу у Львові до української держави з проханням про захист.

Я зараз легально перебуваю на українській території. Згідно з чинним законодавством, я звернувся по захист до української держави

«Тобто, я зараз легально перебуваю на українській території. Згідно з чинним законодавством, я звернувся по захист до української держави, і держава має разом зі мною піти до суду і вирішити моє прохання про захист. Це стандартна процедури людини, яка в’їжджає в Україну, в якої склалась нестандартна ситуація. Не було постанов на мій в’їзд в Україну», – заявив Міхеїл Саакашвілі у Львові під час брифінгу.

Чи отримала міграційна служба від імені Саакашвілі заяву, прес-секретар цієї установи Сергій Гунько ані не заперечив, ані не спростував слів Міхеїла Саакашвілі.

Також Саакашвілі стверджує, що у нього на українському кордоні буцімто з автобуса «вкрали паспорт», який він там залишив, коли прихильники проводили його через український кордон без проходження прикордонного контролю. Але чому саме залишив такий дорогий для нього документ, як сам не раз говорив, у транспорті? Поліція спростовує заяву колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі про вилучення поліцейськими його паспорта на пропускному пункті «Шегині».

Тим часом Нацполіція Львівщини за фактом подій на пункті пропуску «Шегині» порушила кримінальне провадження за статтею 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на п’ять років з конфіскацією транспортних або інших засобів вчинення злочину. Унаслідок сутичок і прориву групи людей на пункті пропуску «Шегині» 10 вересня постраждали 11 поліцейських і 5 прикордонників. Без проходження прикордонного контролю український державний кордон перетнули Міхеїл Саакашвілі, члени «Руху нових сил», а також окремі журналісти. Дехто повернувся на пункт пропуску і написав протокол. За вчинене будуть оштрафовані.

Президент України Петро Порошенко заявив, що інцидент на прикордонному пункті «Шегині» за участю Міхеїла Саакашвілі, який втратив громадянство України наприкінці липня цього року, має бути оцінений виключно у правовій площині. Петро Порошенко вважає, що прикордонники вчинили правильно, не застосувавши зброю, на що мали повне право.

Повернення в Україну Міхеїла Саакашвілі – перетин державного кордону з порушенням закону, дії з боку влади – закриття на кілька годин пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, заборона відправити поїзд із Перемишля – спричинили велику дискусію серед громадян України. Люди розділились у своїх поглядах.