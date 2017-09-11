Росія готується до війни (світова преса)

Британський часопис The Independent пише про попередження президента України щодо проведення широкомасштабних російських військових навчань на терені Білорусі. Французький суспільно-політичний тижневик Le Point повідомляє про перетин Михеїлом Саакашвілі польсько-українського кордону. Тему повернення Саакашвілі в Україну заторкує і найстаріший часопис Данії Berlingske.

Британський часопис The Independent публікує статтю «Росія готується до широкомасштабної війни із Заходом, попереджає український президент». У підзаголовку додається, що Петро Порошенко застерігає, що Москва може не вивести свої війська з Білорусі по закінченні військових навчань «Захід-2017». Британське видання пише, що президент України висловив попередження, що останні російські маневри підтверджують, що та країна готує свої війська до війни у Східній Європі. Газета нагадує, що потужні російські військові навчання, які заплановані на цей тиждень на території Білорусі за участю 100 тисяч військових, демонструють дедалі сильніші амбіції Кремля у регіоні.

При цьому часопис зазначає, що Порошенко заявив, що ці маневри російської військової машини свідчать про те, що Москва не збирається повертати Україні анексований Кримський півострів або ж виводити своїх військових з контрольованих сепаратистами східних регіонів України.

«Насправді існує дедалі більше доказів того, що Росія готується до наступальної війни у континентальних масштабах. Під прикриттям цих маневрів ми не можемо відкидати можливості створення нового наступального угруповання російського війська для того, аби вдертися на територію України», – заявив президент України Петро Порошенко.

The Independent пише, що інші колишні республіки СРСР, такі як Грузія та Литва, також висловили занепокоєння здійсненням Росією подібних широкомасштабних військових навчань у прилеглій до України Білорусі. Тим часом західні оглядачі відкинули заяву Кремля, що у військових маневрах «Захід-2017» візьме участь лише 13 тисяч російських військових. Газета додає, що, згідно з міжнародними правилами ОБСЄ, відомими як «Віденський документ», будь-яка країна, яка планує здійснення військових навчань за участю більш ніж 13 тисяч особового складу, має повідомити заздалегідь всі інші країни, запросивши ті країни надіслати своїх спостерігачів на ці маневри. На цьому моменті наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

«Ми закликаємо Росію дотримуватися духу і літери «Віденського документу». Прозорість і передбачуваність постають надзвичайно важливими у час, коли напруження сягає високої позначки. Саме все це має знизити ризик непорозуміння та прикрих випадків», – заявив керівник НАТО.

«Росія готується до широкомасштабної війни із Заходом, попереджає український президент»

Французький суспільно-політичний тижневик Le Point містить статтю «Колишній президент Грузії Саакашвілі не міг одразу повернутися в Україну». Видання пише, що Україна заблокувала просування поїзда, на якому їхав колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який намагався повернутися в Україну з Польщі по тому, як президент Порошенко припинив його українське громадянство. Тижневик повідомляє, що поїзд із Саакашвілі був зупинений на польській станції у Перемишлі, що неподалік кордону з Україною. Далі французьке видання наводить заяву у гучномовець.

«Потяг не залишить станції, доки у ньому перебуватимуть особи, які не мають права заїжджати в Україну», – йдеться у заяві провідниці у гучномовець.

Le Point додає, що Міхеїл Саакашвілі, який перебував у поїзді у супроводі його дружини та 11-річного сина, відмовився виходити з вагона, заявивши, що вважає це неприйнятним, коли «поїзд беруть у заручники». Французьке видання нагадує, що Саакашвілі бажає взяти участь у виборах в Україні, а також просувати вперед українські реформи і боротися з корупцією. 49-річний колишній президент Грузії, як зазначає тижневик, здобув підтримку колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка зустрілась з ним у Польщі.

«Ми прибули сюди, аби боронити Міхеїла. Але ми також боронимо Україну», – заявила Юлія Тимошенко, порівнявши нинішню ситуацію в Україні з ситуацією, яка панувала за правління проросійського президента Віктора Януковича, який втік з України.

Cам Саакашвілі, як вказує французький тижневик, побоювався «провокацій» під час перетину українського кордону, тому й змінив свої плани, пересівши з автобуса на поїзд. Видання наводить слова самого Міхеїла Саакашвілі, який заявив, що всі намагання офіційного Києва стати на заваді його поверненню в Україну свідчать «про паніку», що панує у керівних колах держави. Водночас Саакашвілі наголосив, що не збирається усувати від влади президента Порошенка, а лише захищає свої власні права. Le Point додає, що на пункті пропуску «Краковець», де планував перетнути польсько-українського кордону Міхеїл Саакашвілі, зібрались десятки його прихильників у сподіванні привітати його на в’їзді в Україну.

«Ми вважаємо, що Міхеїл Саакашвілі може вивести нашу країну з кризи. Ми бачили те, що він зробив у Грузії, і цього для нас достатньо», – заявила французькому кореспондентові одна з прихильниць Саакашвілі на ім’я Людмила Горецька.

«Колишній президент Грузії Саакашвілі не міг одразу повернутися в Україну»

Періодичне видання Данії Berlingske у своїй статті «Екс-президент без громадянства проривається в Україну» зачіпає цю ж таки тему, пов’язану з поверненням колишнього президента Грузії в Україну. Данський часопис пише, що кілька українських прикордонників зазнали поранень після сутичок з прихильниками Міхеїла Саакашвілі. Далі видання повідомляє, що екс-президент Грузії і колишній керівник Одещини у протизаконний спосіб таки дістався території України. Газета додає, що з допомогою невеликої групи прихильників Саакашвілі спромігся нелегально перетнути польсько-український кордон.

«Саакашвілі незаконно перетнув кордон України разом з групою інших осіб. Ці люди не пройшли звичайної процедури перетину кордону або ж усталеного у подібних випадках митного догляду», – заявив речник української прикордонної служби.

Berlingske нагадує, що Міхеїл Саакашвілі був президентом Грузії, а згодом приїхав в Україну як друг президента Петра Порошенка, який затвердив Саакашвілі на посаді керівника Одеської області. Газета також пояснює своїм читачам, як Саакашвілі став громадянином України. Згодом, як додає данський часопис, Саакашвілі почав звинувачувати президента Порошенка у тому, що той веде країну «шляхом корупції». Саме Петро Порошенко своїм указом припинив українське громадянство екс-президента Грузії.

Саакашвілі раніше повідомив, що прагне повернутися в Україну. «Я захищатиму своє право на українське громадянство у суді. Я не хочу влаштовувати жодної революції чи ж організовувати новий Майдан», – заявив Міхеїл Саакашвілі.

«Екс-президент без громадянства проривається в Україну»