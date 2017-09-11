Саакашвілі може уникнути навіть адміністративної відповідальності – юрист

Інцидент на прикордонному пункті «Шегині» з участю Міхеїла Саакашвілі слід оцінювати лише у правовий спосіб, заявив президент Петро Порошенко. Колишній очільник Одещини переконує, що не порушував закону, коли перетнув кордон усупереч застереженням силовиків. Поліція вже відкрила провадження через «прорив» Саакашвілі. Проте що, відповідно до закону, загрожує учасникам недільних подій?

Поліція Львівщини веде провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 332 Кримінального кодексу України – «незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Йдеться, за його словами, про організацію, керівництво або сприяння таким діям.

До неї вже в понеділок додалась частина 2 статті 342 Кримінального кодексу України, у якій йдеться про «опір працівникові правоохоронного органу». Як заявили у Держприкордонслужбі (ДПСУ), на місці інциденту «невідомі зчинили бійку з представниками Нацполіції і прикордонниками та сприяли незаконному порушенню державного кордону групою осіб, у тому числі народним депутатам». Під час інциденту 11 бійців Національної поліції та 5 ДПСУ отримали тілесні ушкодження.

Протоколи про адміністративне правопорушення під час перетину кордону в пункті пропуску «Шегині» вже склали щодо шести учасників прориву, загалом підозрюють 60 людей у незаконному перетині кордону, заявили у Держприкордонслужбі.

Так чи інакше, а організаторів «прориву» за участю колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі прикордонної охорони на пункті пропуску «Шегині» притягнуть до кримінальної відповідальності, заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

Що це було з точки зору права?

До Міхеїла Саакашвілі щодо перетину кордону, найімовірніше, може застосовуватись адміністративна відповідальність, коментує експерт громадської організації LEAD Office Владислав Власюк. Вона передбачена статтею 204-1 Кодексу України про адмінпорушення – «незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Йдеться про штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

До 2004 року за це була передбачена кримінальна відповідальність, проте відповідну статтю, детально прописану, виключили з закону, говорить юрист.

А перспективи озвученої правоохоронцями статті 332 Кримінального кодексу України досить мізерні, адже довести її складно, говорить Власюк. Спершу потрібно було ідентифікувати і покарати осіб, які незаконно перетнули кордон. Потім довести, що були ті, хто все організував, підбурював натовп, підштовхував до порушення закону. І потім уже карати організаторів такої змови, каже він.

Депутати, які приїхали на підтримку Саакашвілі і брали участь у «прориві», не можуть проходити за цією статтею Кримінального кодексу – недоторканність. І до того ж, за цим законом, людина не може одночасно виступати в двох іпостасях – і перетинати кордон, і організовувати такий перетин, додає юрист.

А це робить статтю надто морочливою для доведення:

«Ну, я не бачу перспективи для статті 332 – «незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Тобто, це може бути адміністративна відповідальність», – коментує Власюк.

Так чи інакше, прості громадяни, які сприяли «акції» Саакашвілі, мають більше шансів відбути покарання, згідно із законом, аніж ті, хто «заварив цю кашу», додає Владислав Власюк.

«Це така об’ємна робота. Тому що було дуже багато правопорушників. Ну, якщо постараються, то когось притягнуть до відповідальності», – додав експерт.

Саакашвілі може навіть не сплатити штрафу

А от адвокат, старший партнер адвокатської компанії «Кравець і партнери» Ростислав Кравець припускає, що Міхеїл Саакашвілі може уникнути навіть адміністративної відповідальності.

«У зв’язку з тим, що безпосередньо самою статтею передбачено, що якщо особа звернеться до компетентних (українських – ред.) органів, що він є біженець, що йому потрібна правова допомога, то в такому випадку законодавством встановлено виключення щодо притягнення до адміністративної відповідальності. Тоді особа не буде притягнута. Як відомо, адвокат пана Саакашвілі звернувся з відповідною заявою», – каже Кравець.

На якій статті би не зосередились правоохоронці: чи то адміністративне порушення за перетин кордону, чи кримінальне за організацію, доля справи залежатиме від політичної волі «згори», каже адвокат.

Я дуже сумніваюсь, що когось притягатимуть до кримінальної відповідальності

«У разі, якщо воля буде, провину доведуть. І тих депутатів теж: звернуться із поданнями про зняття з них недоторканності. Проте, з огляду на те, що зараз відбувається у країні, я дуже сумніваюсь, що когось притягатимуть до кримінальної відповідальності», – каже він.

Кримінальна справа, яку порушили щодо організації незаконного перетину кордону, цілком ймовірно, буде з часом просто закритою, резюмує Кравець.

Тим часом колишній голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі у Львові заявляє, що у його подальших планах – «захист людей», які перебували у «Шегині».

«Вони знущалися над людьми цілий день. І реально люди на це зреагували, зреагували на свавілля. Я думаю, це – якраз приклад того, що не треба себе так з людьми поводити», – сказав він у відповідь на запитання кореспондента Радіо Свобода.

Що відбулось на кордоні?

Міхеїл Саакашвілі 10 вересня потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. Перед цим поблизу пункту пропуску «Шегині» виник стихійний мітинг, стався «прорив» кордону силовиків на пункті пропуску. Детальніше про це у Живому блозі Радіо Свобода.

Саакашвілі у липні указом президента України втратив українське громадянство. Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована. У Державній прикордонній службі попереджали, що в разі спроби проїхати з таким документом він мав бути вилучений, а сам Саакашвілі депортований з України.