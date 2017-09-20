Луценко: Саакашвілі просив держоргани надати йому охорону як людині без громадянства

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що колишній голова Одеської ОДА Михеїл Саакашвілі звернувся до державних органів з письмовою заявою щодо надання йому охорони як особі без громадянства

«Михаїл Саакашвілі, перебуваючи на території України, написав заяву з проханням надати йому охорону як людині без громадянства наразі. І ця заява робить неможливою його екстрадицію. Так, є гарячі голови, які це планували. Я як генпрокурор маю сказати: нинішній його статус і оформлені документи не передбачають можливість екстрадиції до Грузії, де Михаїл звинувачується у низці тяжких злочинів», – сказав Луценко під час свого робочого візиту до Запоріжжя.

10 вересня біля пункту пропуску «Шегині» виник стихійний мітинг на підтримку повернення в Україну лідера «Руху нових сил», колишнього голови Одеської ОДА, позбавленого українського громадянства Міхеїла Саакашвілі, стався прорив кордону, який охороняли силовики, на пункті пропуску. Під час інциденту постраждали поліцейські і прикордонники.

Міхеїл Саакашвілі таки потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю.

У поліції повідомляли про затримання п’ятьох людей у справі про прорив кордону. Йшлося також про встановлення шести можливих організаторів порушення громадського порядку та понад 30 активних учасників подій.

Чинність закордонного паспорта громадянина України Саакашвілі після втрати ним громадянства скасована. У Держприкордонслужбі казали, що в разі спроби проїхати з таким документом він буде вилучений, а сам Саакашвілі депортований з України. Але в результаті дій на кордоні 10 вересня цього не сталося.

11 вересня Саакашвілі заявив, що його адвокат звернувся у міграційну службу з проханням про захист.

Генпрокурор Юрій Луценко 16 вересня заявив, що Міхеїл Саакашвілі не буде заарештований та екстрадований за порушення порядку під час перетину кордону України, «поки він має посвідку на постійне проживання чи інший документ, який він подав». При цьому Луценко не уточнив, про який саме документ ідеться. Генпрокурор вказав, що ті, хто «переправляв Саакашвілі через кордон, будуть мати проблеми з кримінальною справою, але не будуть заарештовані».