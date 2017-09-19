Саакашвілі хоче отримати «300 спартанців» для парламенту і документи про громадянство

Україні потрібна не нова революція, а «спокійна сила народу», яка примусить владу до реформ, а також «300 спартанців», які проведуть ці реформи в парламент. Таку заяву зробив у Києві під Адміністрацією президента колишній голова Одеської ОДА, екс-президент Грузії, а нині лідер «Руху нових сил» Міхеїл Саакашвілі. Разом із сотнями однодумців він вимагав від влади надати йому документи про позбавлення його громадянства, з якими він міг би піти до суду. Частина народних депутатів підтримала Саакашвілі, частина – оцінила його заяви з іронією. Політологи припускають, що колишній грузинський президент нині виголошує тверезіші меседжі, але їхня мета – не проведення реформ, а політичний реванш Саакашвілі в Україні.

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Революційна зміна влади Україні наразі не потрібна, бо влада насправді є слабкою, тож народ має показувати свою силу і висувати свої вимоги, таку думку виголосив колишній президент Грузії та екс-керівник Одеської області, а нині очільник «Руху нових сил» Міхеїл Саакашвілі.

За його словами, Майдан найближчим часом не повториться, бо, цитую, «у бариг немає хлопців, готових піти під кулі», як були у влади часів Віктора Януковича.

«Зараз керують формально група бариг, які не здатні і в яких нема сил на те, щоб змусити народ піти на Майдан. Це буде не Майдан і не бунт», – сказав Саакашвілі на брифінгу під Адміністрацією президента у вівторок.

«Забудьте слово «бунт»! Ніякі революції та зіткнення Україні зараз не потрібні. Україні потрібна спокійна сила народу, людей, які дуже спокійно скажуть цій владі: у нас є дуже серйозні вимоги до вас», – заявив він.

На думку Саакашвілі, такими вимогами є розблокування можливостей НАБУ розслідувати злочини членів парламенту, уряду та президентського оточення. Також він згадав про зняття недоторканності з депутатів, про ухвалення нового виборчого законодавства та закону про імпічмент президента.

«Якщо вони не будуть це вирішувати, народ вирішить сам. На кордоні народ вирішив, що я маю бути в Україні, – так само він і це вирішить», – зауважив Саакашвілі.

Він закликав українців долучитися до формування нового політичного блоку, який, за задумом екс-президента Грузії, має дати до парламенту «300 спартанців», готових пожертвувати політичною кар’єрою заради реформ.

«Ми зберемо триста нормальних депутатів-спартанців, які підпишуть угоду з народом. Це буде конституційна угода: «Ми прийдемо на одну каденцію, проведемо реформи і підемо з політики: до родини, до бізнесу, викладати в інститутах і так далі», – зазначив Саакашвілі.

Він уточнив, що прибув до Адміністрації президента, щоб вимагати від влади документи про припинення його громадянства, які він міг би оскаржувати в суді.

«Президент і влада продовжують, на жаль, грати з нами в наперстки. Вони підписали якийсь указ, який довго мені не давали, опублікували якусь мою анкету, але не дали жодного з головних документів, з якими я міг би піти до суду. Тобто, долю громадянина вирішують за його спиною!» – обурюється Міхеїл Саакашвілі.

Вимоги колишнього керівника Одещини як щодо реформ в Україні, так і щодо відновлення його власного громадянства підтримали кілька депутатів, серед яких опозиційні Єгор Соболєв і Юрій Дерев’янко та представник «БПП» Сергій Лещенко.

Саакашвілі хоче стати «центром політичної торгівлі» – політолог

Утім, чимало депутатів оцінили останні заяви та дії Саакашвілі скептично, а то й різко негативно. Так, депутат від «БПП» Олег Барна звинуватив Саакашвілі у зневазі до державного кордону України, а також у брехні й популізмі.

«Я поважав його до пори до часу, доти, доки він, той, хто говорить про верховенство права, не здійснив цей акт, цинічний прорив кордону – це замах на інститути держави. Йому не треба розмінюватися на дріб’язок на теренах України. Він же політик міжнародного значення! То хай спробує створити партію, яка матиме 300 членів, наприклад, у американському парламенті», – іронізує Барна.

Тим часом факт незаконного перетину українського кордону Міхеїлом Саакашвілі та іншими особами розглядає Мостиський районний суд Львівської області. Суд переніс розгляд справи на 22 вересня, оскільки і сторона захисту, і обвинувачення напередодні вимагали викликати додаткових свідків.

Ситуація навколо Саакашвілі призводить до політичної дестабілізації в Україні, однак провина за це лежить на Банковій, яка підігріває конфлікт, стверджує віце-спікер Оксана Сироїд.

«Мені шкода, що абсолютно штучно президент нагнітає цю ситуацію, починаючи з позбавлення громадянства (Саакашвілі) і до сьогодні. Тому що це матиме наслідком фактичну дестабілізацію в Україні, і винен буде президент, бо робить він це своїми руками», – зауважила віце-спікер.

Заяви Саакашвілі стали поміркованішими після того, як його прорив через кордон отримав негативний резонанс, констатує політолог Олександр Палій. Водночас, на його думку, Саакашвілі насправді не збирає команду реформаторів, а веде звичайну для України «політичну торгівлю».

Меседжі Саакашвілі стали більш притомними, бо тоді, коли він потоптався по кордону, це дало негативний ефект для його іміджу

«Меседжі Саакашвілі стали притомнішими, бо тоді, коли він потоптався по кордону, це дало негативний ефект для його іміджу. Екс-президент Грузії хоче стати «центром політичної торгівлі»: зібрати людей, які дадуть йому можливість для реваншу, вирішувати питання, в тому числі фінансові. Це звична для України політика, тоді як реформаторські меседжі в Саакашвілі не виходять, адже «реформи» в Одесі продемонстрували відсутність реформ. Взагалі варто менше уваги приділяти заявам політиків, бо вони – крайній ступінь нарцисизму», – наголошує політолог.

Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну 10 вересня через кордон із Польщею, не пройшовши прикордонного контролю. Того дня на кордоні виникли сутички між прихильниками політика і українськими правоохоронцями. Тоді Саакашвілі заявив, що його український паспорт зник. Проте чинність закордонного паспорта громадянина України Саакашвілі скасували ще перед цим. У Держприкордонслужбі наголошували, що в разі спроби проїхати з таким документом Саакашвілі депортують.

Генпрокурор Юрій Луценко 16 вересня заявив, що Міхеїл Саакашвілі не буде заарештований та екстрадований за порушення порядку під час перетину кордону України, «поки він має посвідку на постійне проживання чи інший документ, який він подав». При цьому Луценко не уточнив, про який саме документ ідеться.

Нині Саакашвілі планує оселитися у Черкаській області, щоб звідти було зручно їздити на зустрічі з українцями в усі регіони держави.