Новий лідер Пакистану розкритикував політику США у виступі в ООН

Новий прем’єр-міністр Пакистану Шахід Хакан Аббасі у своєму першому виступі перед Генеральною асамблеєю ООН 21 вересня розкритикував нову стратегію війни в сусідньому Афганістані.

Важливим компонентом нещодавно оприлюдненої стратегії Білого дому в спробі перемогти у війні проти руху «Талібан» в Афганістані стала загроза скасувати допомогу та іншу підтримку Пакистану, якщо Ісламабад не припинить надавати притулок афганським талібам на своїй території.

«Безпечні притулки талібів розташовані не в Пакистані, а на великих територіях, контрольованих талібами в Афганістані», – сказав Аббасі. Він додав, що Ісламабад готовий працювати з Кабулом, щоб «припинити всі транскордонні напади», а також продовжить внутрішню війну проти терористів.

«Ми не можемо схвалити будь-яку невдалу стратегію, яка продовжить і посилить страждання людей Афганістану та Пакистану», – заявив пакистанський прем’єр.

Президент США Дональд Трамп виступив 21 серпня з промовою, в якій сформулював нову стратегію дій Сполучених Штатів в Афганістані. Метою стратегії визначена перемога в протистоянні з талібами. У цьому виступі Трамп розкритикував Пакистан через те, що, на думку Трампа, в цій країні «знайшли притулок ті організації, які щодня намагаються вбивати наших людей».