Росія: підозрюваного в нападі на опозиціонера Ляскіна відпустили з поліції

У столиці Росії Москві 22 вересня з відділу поліції випустили під підписку про невиїзд Андрія Щербакова, якого підозрюють у нападі на координатора штабу опозиціонера Олексія Навального Миколу Ляскіна, повідомляє російське державне агентство ТАСС. Із посиланням на джерело агентство повідомляє, що слідство не просило про арешт затриманого.

Напередодні відбулася очна ставка Ляскіна з підозрюваним. Останній стверджує, що за «інсценування нападу» йому заплатив сам опозиціонер. Ляскін відкинув ці звинувачення і зазначив, що слідчий навідними питаннями підказував затриманому відповіді.

На Ляскіна напали 15 вересня. Його кілька разів ударили по голові залізною трубою. В опозиціонера діагностували струс мозку і закриту черепно-мозкову травму.

Російська поліція порушила кримінальну справу за статтею «хуліганство». Поліція затримала підозрюваного в нападі 19 вересня.

Співробітники Фонду боротьби з корупцією подали заяву до Слідчого комітету Росії за статтею замах на вбивство громадського діяча.

Ляскіна неодноразово затримували на акціях протесту і арештовували у справі про порушення правил проведення публічних заходів.