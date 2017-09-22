У 2017 році через бойові дії на Донбасі постраждали 387 цивільних – ОБСЄ

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють, що з початку року унаслідок бойових дій на Донбасі загинули 68 цивільних, 319 поранені.

«Цього року ми підтвердили 387 жертв серед цивільного населення: 68 з них загинули, 319 поранених. Це на 18% більше, ніж за аналогічний період 2016 року», – сказав перший заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ.

Минулого тижня в ОБСЄ повідомляли, що у 2017 році жертвами конфлікту на Донбасі стали 388 цивільних, з них 68 – загинули, 315 поранені.

Конфлікт на Донбасі триває від квітня 2014 року. Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі.

За останніми даними ООН, від початку збройного конфлікту на сході України загинули майже 10 тисяч людей.