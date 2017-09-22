Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
22 Вересень 2017, Київ 15:19
Новини | Події

У 2017 році через бойові дії на Донбасі постраждали 387 цивільних – ОБСЄ

Місцевий житель дивиться з вікна у своєму будинку, пошкодженому обстрілами, Донбас, 30 березня 2017 року

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють, що з початку року унаслідок бойових дій на Донбасі загинули 68 цивільних, 319 поранені.

«Цього року ми підтвердили 387 жертв серед цивільного населення: 68 з них загинули, 319 поранених. Це на 18% більше, ніж за аналогічний період 2016 року», – сказав перший заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ.

Минулого тижня в ОБСЄ повідомляли, що у 2017 році жертвами конфлікту на Донбасі стали 388 цивільних, з них 68 – загинули, 315 поранені.

Конфлікт на Донбасі триває від квітня 2014 року. Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі.

За останніми даними ООН, від початку збройного конфлікту на сході України загинули майже 10 тисяч людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG