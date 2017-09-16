У 2017 році на Донбасі загинули 68 цивільних, 315 поранені – Апакан

У 2017 році жертвами конфлікту на Донбасі стали 388 цивільних, з них 68 – загинули, 315 поранені. Про це повідомив голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Ертурул Апакан, посилаючись на звіт СММ.

За його словами, з 31 жертви серед цивільного населення, що постраждали через неправильне поводження з вибуховими пристроями, понад 50% – діти.

Ертурул Апакан зазначив, що в 2016 році місія підтвердила 442 жертви серед цивільного населення, серед яких 88 загиблих.

Конфлікт на Донбасі триває від квітня 2014 року. Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі.

За останніми даними ООН, від початку збройного конфлікту на сході України загинули майже 10 тисяч людей.