Порошенко обговорив із новим чільником ОБСЄ роботу місії і миротворців на Донбасі

Президент України Петро Порошенко обговорив із новопризначеним генеральним секретарем Організації з безпеки і співпраці в Європі Томасом Ґремінґером роботу місії ОБСЄ на Донбасі, а також плани щодо миротворчої місії ООН у регіоні, повідомила прес-служба голови держави.

Під час зустрічі в Києві співрозмовники обговорили діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні і потреби зміцнення її оперативної роботи, Порошенко звернувся до Ґремінґера з проханням сприяти наданню СММ нового технічного оснащення, що підвищить якість повсякденної роботи спостерігачів місії. «Було наголошено на важливості повного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї тимчасово окупованої території Донбасу, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону», – мовиться в повідомленні.

Сторони скоординували також підходи щодо розміщення миротворчої місії ООН на всій території окупованого Донбасу, поінформували на Банковій. Петро Порошенко наголосив на важливості налагодження інтенсивного діалогу між ОБСЄ та ООН з даного питання.

Крім того, президент «закликав генерального секретаря залучити всі можливі механізми ОБСЄ, щоб звільнити українських політичних в’язнів у Росії та Криму, а також заручників, що утримуються російськими окупаційними військами на Донбасі», повідомили в Києві.

Швейцарський дипломат Томас Ґремінґер став генеральним секретарем ОБСЄ 18 липня. Генеральний секретар ОБСЄ є керівником адміністративного апарату, очолює секретаріат і діє як представник голови організації.