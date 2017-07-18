Новим генсекретарем ОБСЄ став Томас Ґремінґер – заява

Рада міністрів ОБСЄ після п’ятиденного розгляду оголосила про рішення затвердити на посаді генерального секретаря організації швейцарського дипломата Томаса Ґремінґера. Заяву про це 18 липня розмістили на сайті організації.

«Мені приємно вітати Томаса Ґремінґера як нового генерального секретаря ОБСЄ. Як постійний представник Швейцарії під час головування його країни в ОБСЄ у період кризи він довів свою відданість і компетентність як переговорник і медіатор. Я переконаний, що він використає ці якості під час роботи свого офісу як генеральний секретар», – зазначив голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастіян Курц.

Також повідомляється, що на посаду директора бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ призначено Інґібйорґ Соульрун Ґістладоухтір з Ісландії, колишній генеральний секретар організації Ламберто Дзаннієр став верховним комісаром у справах національних меншин, а французький політик Арлем Дезір – представником з питань свободи медіа.

Із 1 липня Організація з безпеки та співробітництва у Європі залишилась без генерального секретаря, оскільки учасники не змогли визначитись із кандидатурою наступника на цій посаді Ламберто Дзаннієра, чиї повноваження завершились напередодні. Генеральний секретар ОБСЄ є керівником адміністративного апарату, очолює секретаріат та діє як представник голови організації.