Місія ОБСЄ не змогла потрапити у Світлодарськ через заміновану дорогу – заява

Спостережна місія ОБСЄ не змогла потрапити у Світлодарськ на Донеччини через міни, повідомили представники організації у Twitter.

«Гуґ та інші спостерігачі ОБСЄ не змогли потрапити у Світлодарськ. Сторони не вилучили міни та боєприпаси, що не вибухнули. Спільний центр контролю і координації не скоординував», – написали вони.

Повідомлення про травмування чи загибель людей внаслідок підриву на вибухових пристроях у зоні конфлікту на сході України з’являються регулярно. Зокрема, 17 липня була інформація про підрив трактора на вибуховому пристрої в полі поблизу селища Гнутове на Донеччині, внаслідок чого двоє людей дістали поранення.

Раніше –ввечері 7 липня – стало відомо, що на узбіччі дороги поблизу населеного пункту Жованка (між Майорськом і Зайцевом у Донецькій області) на вибуховому пристрої підірвалися двоє цивільних. Чоловік загинув, жінка з мінно-вибуховими травмами була госпіталізована.

Розмінування території Донбасу є, серед іншого, предметом переговорів у тристоронній контактній групі в Мінську. Крім саперів Державної служби з надзвичайних ситуацій, розмінуванням на Донбасі займаються також групи гуманітарного розмінування, фінансовані західними урядами та донорами.